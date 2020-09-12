嚴正嵐自爆拍過寫真書　林予晞力挺：再出我就穿比基尼

女星林予晞演戲之餘熱愛攝影，個人第二本攝影集即將出版，近日先舉辦「雙木林」微型攝影展熱身。昨（11日）的座談會，近百名粉絲擠爆現場，嚴正嵐更驚喜現身支持好友。



▲林予晞舉辦「雙木林」攝影個展。（圖 / TVBS提供） 林予晞之前拍魏如萱MV《Ophelia》，結識導演Remii，兩人都是女性影像創作者，一見如故、惺惺相惜。這次攝影展座談會，她即邀請Remii與她對談，攝影展就在魏如萱開的「好多咖啡」舉辦。昨天首場座談會吸引近百位粉絲，擠不進來的粉絲就在外面看直播，現場氣氛熱烈。



▲林予晞（中）放話下次要穿比基尼幫嚴正嵐（右）宣傳。（圖 / TVBS提供） 「雙木林」攝影展9月2日至27日在「好多咖啡」展出林予晞去冰島旅行時的攝影作品，會取名為「雙木林」，是因為林予晞看到一幅畫，畫中是一座森林裡的樹表面看似是獨立個體，但其實底下是盤根錯節的，且感受也會互相傳遞。林予晞便想透過這次的攝影展找到群體的共感：「我紀錄著我曾經看過的地方，去尋找跟世界、跟自然、跟所有人的共感。」





嚴正嵐全程聽完林予晞的座談會分享，以行動表示支持，她說：「予晞是個很真實的人，講座就很像平常我在跟她聊天的內容。」自己會不會也想出攝影書？嚴正嵐笑說：「我都亂拍，攝影書沒出過，倒是有出過寫真書。」林予晞聽完後打趣表示：「如果嚴正嵐再出寫真書，我就穿比基尼幫她宣傳。」



