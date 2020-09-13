豐收月！「4生肖」9月財運大翻漲　第二名還可旺到身邊人

你是不是也常懷疑自己的財神根本迷路了，不然怎麼總是苦苦等不到財運？別擔心，近日艾菲爾老師就公布了9月財運大翻紅的「4生肖」，有些生肖甚至還會把好財氣帶給家人、朋友，趕緊來看看你上榜了沒吧！





第四名、生肖虎





9月是生肖虎收穫的好月份，過去你奮力達成的業績，終於在這個月得到豐收，不僅享有大筆的豐厚獎金，升官也是大有機會！另外，如果是過去有欠下外債或是借錢給別人的生肖虎，要恭喜你，這個月你的債務都能還清，甚至還你錢的人，會因為報答你，而告訴你一個極好的賺錢機會，或介紹你條件優秀的對象，讓你9月除了收穫錢財外，更能喜獲好桃花，可以說是喜上加喜了。





第三名、生肖鼠





生肖鼠在9月，儘管沒有一夜暴富的大好財運，但也有各種小錢財降臨。做生意、創業者幾乎每天都有小單進帳，上班族也能喜獲紅利獎金，甚至和長輩聚餐也能突然獲得零用錢，甚至以前從沒中過獎的生肖鼠，本月也是中獎運連連。雖然看起來都是小財，但積少成多，仍是為你帶來好財運！請你別錯過任何賺錢良機，9月是你財運可以驚喜不斷的好月份。



▲「4生肖」9月財運大翻漲，第二名還可旺到身邊人。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《pixabay》）

第二名、生肖蛇





生肖蛇在9月的財運可以說是如有神助，能享有旺盛到令人眼紅的正財運。特別是剛換工作或換單位的生肖蛇，新環境新氣象，讓你的財運、事業運都能蓬勃發展。另外，特別的是，9月你發達的財運不只旺到自己，甚至還能旺到你身邊的人，如家人、閨蜜、另一半等，他們可以沾到你的好財運，財氣正向循環下，大家的財運跟著越來越好，9月你就是大家眼中的行動聚寶盆。





第一名、生肖猴





9月財運大翻紅非生肖猴莫屬了，而且正財偏財雙豐收。本月你在事業上將有難能可貴的好機會降臨，有可能出差外派、支援別處、競賽項目、活動等，而你於此機會佔有絕對的優勢，只要你去爭取，那麼成功幾乎就是你的囊中物了，而過去有進行投資理財的人，本月能順利獲利，讓你額外賺進不少錢財。9月就是生肖猴脫貧致富的最好時機。（編輯：許苡晴）





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