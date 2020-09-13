陳艾琳再度懷孕！產檢完緊牽老公手淚喊：好捨不得

藝人陳艾琳外貌出眾，去年和Alex（顏庭笙）攜手邁入婚姻，隨後還迎來寶貝女兒顏蘵，升格為俏麗媽咪，淡出螢光幕後決定當起老闆娘創業，花藝店經營得有聲有色。陳艾琳今（13）日透露自己面臨第2次子宮外孕。





陳艾琳表示某日回到家把午餐吐的一乾二淨，買了驗孕棒確定出現2條線之後，馬上預約產檢，不過當醫師告訴陳艾琳也許寶寶還太小，請她隔一週再過來，可是接下來的一週，完全不是陳艾琳第一次懷女兒時的感受，「疲累之中伴隨著各種腹痛難耐，甚至冷汗直流到無法專心面對工作」。





陳艾琳坦言這些感覺都曾有過，也做好心理準備，果然在下一次產檢時，醫師在她的左邊輸卵管找到了寶寶，「小小的，待在那不適合他成長的環境」，醫師希望陳艾琳能入院，在輸卵管破裂時盡快摘除，也能降低往後再發生子宮外孕的機率。





陳艾琳同意之後，和醫生申請了一天的工作日，期望能將待辦事項和未完成的工作準備好，而當老公牽起她的手時，陳艾琳瞬間淚崩，「即便知道自己有這樣的機率存在，即便相處時間就這短短2週，還不算那麼折磨、那麼熟識，但我還是好捨不得，我們甚至連名字都想好了，叫顏選」。



