再過2天（16日）即將鬼門關了，若是在「鬼月」時運勢不好的人也別氣餒，搜狐命理專欄《星座小桔子》就公布了9月中旬，也就是鬼門關後一掃霉運、好運纏身的「4大星座」，這些星座男女將迎來「鈔票遍地堆成山」的好財氣，快來看看你是不是其中一位幸運兒吧！





巨蟹座

巨蟹座在上半年的運氣不是很好，甚至是比較糟糕，來自父母、親友的壓力時常讓他們感到喘不過。所謂物極必反，巨蟹座在痛苦中看清了自己，9月中旬開始，有望突破重重阻力，認清自己的內心後，好運也會隨之而來，收入自然越來越多，心情也越來越好。

獅子座

獅子寶寶們能伸不能屈，有點膽小，喜歡無拘無束。進入9月中旬後，獅子木星落在志業宮位，事業上有望闖出自己的一片天，收入不斷上漲，日子也過得逍遙自在，雖然這段時間運勢突然變好，但並不是說你能一直賺大錢，所以記得別亂揮霍喔！

▲鬼門關後一掃霉運！「4星座」好運纏身，鈔票遍地堆成山。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《pixabay》）

金牛座

金牛座的人是屬於厚積薄發的類型，他們往往對自己要幹的事情不著急，而是靜下心來好好地去處理。當金牛的個人實力增強，加上得到了好運和財運時，那麼他們在短期內賺大錢的機會就來了，而在熬過苦日子後，好日子也就指日可待了。

牡羊座

9月中旬開始，好運纏身，鈔票遍地堆成山的牡羊座，他們憑著天生的好福氣，即使是懶一點也沒什麼關係，他們不用為生活發愁、不用太努力，也能得到自己想要的，將來生活富足，愛情美滿。（編輯：許苡晴）