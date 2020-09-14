謝忻現身國家音樂廳表演　鄭重宣布「新身分」

藝人謝忻去年曾因不倫戀成為眾矢之的，經歷低潮過後，她重新振作，走訪各地體驗人生、到咖啡廳打工學習知識，隨後也重返演藝圈投身工作，收到許多專訪的邀約。事實上，謝忻從小就讀音樂班長大，演奏長笛是她的專長，而日前受邀到國家音樂廳表演，和莊敬高職音樂科的管弦樂團一同演出，而她決定再次發揮所長，表示自己將重返校園當老師。





「我手握著長笛，在國家音樂廳的舞台上坐定，屏氣凝神，連呼吸都格外小心，往事在腦海中卻如醞釀已久的暴雨，來得又快又急，回憶鋪天蓋地」，謝忻憶起了在國中音樂班的日子，她透露當時的鋼琴老師來自萊茵河畔的科隆，對方告訴她，歐洲是古典音樂的發源地，希望她有生之年一定要去遊歷。





謝忻也提及了高中音樂班的日子，「班導師很兇，因為我很調皮，我還常常被罵，因為只顧著談戀愛而不練琴」，她坦言在倫敦學成後，開始回台灣教書，不過當時她不願被安定的生活所囚禁，於是因緣際會進入了演藝圈，就這麼跌跌撞撞至今。



