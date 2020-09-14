狼人殺偶像合體廣播金鐘頒獎　邱鋒澤自曝搭檔陳零九心情

第55屆廣播金鐘獎頒獎典禮將於19日晚間7時於國父紀念館登場，由瑪麗及視網膜擔任主持人，今年共頒發26個獎項，其中首次擔任廣播金鐘頒獎人的陳零九坦言不會很緊張，他的搭檔邱鋒澤也笑說只要2個人在一起就不會緊張。





因狼人殺而大受歡迎的陳零九與邱鋒澤，這次與邵大倫一起頒發獎項，陳零九表示當歌手常會在發片做宣傳時會跑一些電台廣播通告，很喜歡跟DJ聊音樂，首次當廣播金鐘獎頒獎人笑說不會有壓力，因為也在一些其他活動上頒過獎，只要做自己就好，至於好友孫盛希擔任金鐘表演嘉賓，他笑說：「希希已經是見過大場面的，完全放心。」而邱鋒澤以前在新加坡都是聽廣播電台獲取最新流行歌曲資訊，出道後也很喜歡跟電台DJ聊音樂，這次跟零九會一起出席，他表示只要跟陳零九一起就沒壓力。





此外，知名Youtuber HowHow也首次站上金字典禮，他唯一跟廣播有點淵源就是曾修過廣電系的課，這次站在舞台上他不諱言很緊張，但很開心也很榮幸可以當這次的嘉賓。





今年邀請頒獎嘉賓很有看頭，包括「狼人殺偶像」陳零九、邱鋒澤與入圍者邵大倫共同頒發「少年節目」等獎項，流氓阿德與同樣再度入圍的陳明珠頒「生活風格節目獎」等獎項、楊小黎搭謝哲青頒發「廣告類」相關獎項、蔣偉文及曲艾玲頒「藝術文化節目獎」等相關獎項，其它還有DJ丹尼斯、阿達、「百萬YouTuber」HowHow共頒「商品類廣告獎」等獎項。



