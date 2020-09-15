木星順行幸運爆棚「4星座」曝！第一名旺到2021不成問題

從5月14日就開始在摩羯逆行的木星，終於在9月13日恢復順行！而木星是占星中第一大吉星，代表幸運與財富。根據知名命理老師艾菲爾分析，目前星空中雖有多顆行星都處在逆行，但隨著木星恢復順行後，土星、冥王星也是緊跟著順行腳步，星象將能緩和許多。究竟有哪幾個星座能喜獲木星順行的幸運加持呢？一起來看看吧！





第四名、雙魚座





雖說雙魚的守護星是海王星，但從古典占星的角度來看，木星其實也是雙魚的守護星，因此木星順行的好運排行，雙魚也是榜上有名！木星恢復順行後，雙魚過去各種被人陷害、溝通不順、吵架爭執的狀況逐漸遠去，與對象、朋友、家人、同事的關係能更親近。另外，木星在你的人際宮恢復順行，雙魚可說是受盡眾人寵愛了，大小事都有人為你張羅，這種「生活處處是貴人」的感覺令你倍感滿足，可以一路好運到年底！





第三名、射手座





之前射手運勢低迷，特別是財運最差，這種口袋空空的心慌感，連一向樂天的你都覺得人生好像沒了希望。幸好守護星終於要在你的「財帛宮」恢復順行，大大扭轉你的正財與偏財！事業方面順風順水，幾乎沒遇上任何困難，領導也已經打算給你升職、加薪的機會了；偏財更是驚喜連連，各種兼差、副業、投資機會找上門，工作上也莫名獎金變多，還有貴人時不時的贈與，讓你從現在起到年底，都能輕鬆賺進滿滿錢財。



▲木星順行幸運爆棚「4星座」曝光！第3名財運一路旺到年底。（示意圖／NOWnews資料照）

第二名、處女座





過去處女在愛情上真的是衰運連連，各種灑狗血的事都發生在你身上，讓你都快放棄愛情了。不過，在木星順行後，處女的愛情終於得到眷顧，單身者桃花朵朵開，且這次遇到的都是條件極好、體貼，右懂得照顧人的忠犬型對象，你身邊的朋友也對此對象讚譽有加，他對你的疼愛，讓你能放心把自己的未來交給他。而有伴者與愛人的感情則更加昇華增溫，兩人重回熱戀期的如膠似漆，有木星加持好運，年底前甚至能有雙喜臨門的好事降臨喔！





第一名、摩羯座





2020適逢木、土、冥王星逆行在本宮，摩羯可說是過得一把鼻涕一把眼淚了，心中的苦說個3天3夜也說不完。幸好木星在命宮恢復順行，終於為你的人生帶來全新轉機！你的整體運明顯變好，無論財運、事業、健康、愛情，甚至是人際關係都是如有神助。而特別在事業上更是揚眉吐氣，讓一直為工作擔憂的你，總算能夠放下心。另外，艾菲爾老師也要恭喜你，木星順行只是你好運的開端，接下來土星、冥王星陸續都會在你命宮恢復順行，摩羯將能甩開霉運，好運持續到2021都不是問題。（編輯：許苡晴）





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