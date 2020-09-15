被任賢齊相中收編　男星遇低潮墮落表達

創作新人Jimbo曾柏鈞，日前發行了個人首支創作單曲《下毒》，歌曲靈感來自個人在音樂創作路上的真實心境，歌詞直白誠實、自然不修飾，寫出出道以來在音樂路上遇到的低潮。
曾柏鈞的首支創作單曲《下毒》，以自身的故事寫出在音樂路上曾經的低潮，詞曲雖然帶著墮落的意味，編曲也選擇營造出沉重與迷惘感，但整體情緒鮮明，就像擲出直球一般，讓聽眾直接接收到自己曾經經歷過的沮喪心境，各種無奈與無力完全流露在他的演唱中。
曾柏鈞外表給人酷帥形象，實際上內心靦腆可愛，再加上唱歌具有爆發力，讓他被任賢齊一眼相中，直接收編成為巡迴演出的樂手，甚至給了他在萬人面前演唱的舞台。他回想起剛簽進公司時，除了參與任賢齊巡演的日子外，大部分的時間除了創作還是創作，久而久之心情越發低迷，曾柏鈞忍不住苦笑說：「我完全懂了『創作是孤獨的』這句話。」直到去年參加了MUST音樂創作營，認識了許多來自各方的好朋友，他才發現，創作的路其實不孤單，大家的共同點就是只有熱情沒有放棄。
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