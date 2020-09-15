被任賢齊相中收編　男星遇低潮墮落表達

創作新人Jimbo曾柏鈞，日前發行了個人首支創作單曲《下毒》，歌曲靈感來自個人在音樂創作路上的真實心境，歌詞直白誠實、自然不修飾，寫出出道以來在音樂路上遇到的低潮。





▲曾柏鈞推出首支創作單曲《下毒》。（圖／寰亞唱片提供）

曾柏鈞外表給人酷帥形象，實際上內心靦腆可愛，再加上唱歌具有爆發力，讓他被任賢齊一眼相中，直接收編成為巡迴演出的樂手，甚至給了他在萬人面前演唱的舞台。他