郭富城罕見談2個女兒！疼愛喊「大寶、二寶」

金馬影帝郭富城主演電影《麥路人》，即將在台上映，他形容該片是一群無家者萍水相逢，互守為家的動人故事，不過媒體更好奇，他與老婆小孩相處的情形，談到在繁忙的工作時間裡，會調配時間陪陪家人嗎？郭富城說：「我現在有一個家庭，還有2個可愛的寶寶以及太太在背後，所以多了一份對家人的責任感。」





他也透露近期因為疫情關係，陪伴小孩的時間多了一點，他說：「大寶（大女兒）出生當天在拍攝電影《風再起時》，當時跟梁朝偉在廣州對完稿後，就接到電話說太太要生了，連飯都還沒吃完，就跟劇組請假。」不過後來趕著拍戲，有一、兩個月都沒陪伴到女兒，不過二寶（二女兒）出生後，就有比較多時間陪伴她，郭富城也想到目前女兒還小，以後要給她們很好的教育和環境成長，疼愛之情溢於言表。

▲《麥路人》在香港舉行首映。（圖／華映娛樂）

電影《麥路人》裡他面臨許多告別，聊到人生有沒遺憾？郭富城說：「現階段對我來說，結了婚有兩個女兒，組成了家庭所以不遺憾。」真正的遺憾是，媽媽在世期間，沒有多的時間陪伴她，「媽媽今年年初走了，這個就是一種遺憾。」

▲郭富城在片中遭遇悽慘。（圖／華映娛樂）

他在電影裡還有許多抽菸戲，拍攝期間一次最多抽到兩包，抽到讓他一度以為自己生病，去醫院檢查時，還巧遇以前幫他爸爸看病的醫生，醫生一見到他就跟他說，「你很面熟，我是你爸爸的醫生」，讓他嚇一大跳，所幸他在照了X光後，肺部很健康漂亮。而他在片中，為詮釋好角色落魄削瘦形象挨餓，結果殺青那天一喊卡，他就立即把東西塞到嘴巴裡。