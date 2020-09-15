謝盈萱自爆在片場「被霸凌」　委屈喊好想哭！

曾以《誰先愛上他的》奪下金馬影后的謝盈萱，在新片《孤味》中一改悲情形象，詮釋一位自由瀟灑、敢愛敢恨的舞蹈家「阿青」，也正因為這種喜好自由的性格，讓她不受傳統感情拘束，有別於以往的形象讓她開心直呼：「終於換我演一個辜負別人的角色了！」





為了演出「阿青」這個角色，謝盈萱費盡心思揣摩：「我不希望她只是像一個被世俗定義『愛玩』的女生，所以我試著從說話的方式到她內心狀態，呈現出讓人猜不透、卻想接近的神祕感。」談到謝盈萱的表現，導演讚不絕口：「盈萱是一個非常認真、感知力很強的人，對所有事都看得很深、想得很多。阿青這個角色其實非常難詮釋，我一直相信只有謝盈萱能勝任這個角色！」

▲導演對謝盈萱（右）的表現，讚不絕口。（圖／威視）

而談到這次和徐若瑄、孫可芳飾演姊妹的心情，謝盈萱笑稱：「要跟兩位大美女演姊妹，從基因上就說服不了自己，拍攝期不時要自我心理建設『我是大姊，第一胎通常比較像爸爸。』」但謝盈萱也坦言，從小就羨慕有姊姊的女生，演出《孤味》彷彿是圓夢，且在曝光的花絮中，也可看出三人的好交情。

▲謝盈萱（中）自嘲「兇臉」卻反遭霸凌。（圖／威視）

徐若瑄表示：「盈萱是一個比較慢熱的人，不了解她的人對她第一印象可能會覺得很冷，然後不敢靠近她，但慢慢相處後，就會發現她其實非常可愛、傻大姐的性格。」孫可芳則說：「我們之前就認識，平常會打打鬧鬧、欺負彼此。」至於謝盈萱更自爆片場趣事，「我的臉雖然看起來很兇，但年紀最小的陳姸霏一點都不怕，還聯手孫可芳一起霸凌我，就連我IG發什麼文都會被取笑。」並委屈說：「我現在哭出來也不驚訝。」另類姊妹情令人捧腹。