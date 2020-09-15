「金曲世家」上檔！魏如萱、Lulu、蕭敬騰同台尬演技

第31屆金曲獎今（15日）起在官方臉書粉專推出「金曲世家」系列宣傳短劇，將金曲獎比喻為一個滋養音樂人的大家庭，用家庭喜劇的方式呈現一群金曲音樂好友住在一起所發生的生活趣事。今年典禮主持人魏如萱（娃娃）是新房客，去年及前年的主持人Lulu黃路梓茵、蕭敬騰飾演學長姐，魏如萱要向2位前輩請益。
除了主持人交棒之外，「金曲世家」也找來眾多歌手齊聚一堂互尬演技，包括入圍本屆「最佳國語男歌手獎」的J.Sheon、上屆奪下「最佳國語專輯獎」的孫盛希與入圍本屆「最佳作詞人獎」、「最佳專輯製作人獎」的陳珊妮。
一開始J.Sheon和孫盛希頻頻NG，陳珊妮隨即展現氣場向2人施壓：「爭氣點好不好?」，語畢後2人默契指數突然飆升，順利完成拍攝，一旁的工作人員笑說果然是有壓力就有成長。拍攝過程為呈現不同角度須常更換不同鏡位，光同一場戲就來回拍好幾次，陳珊妮體驗「一日演員」後感概：「當演員真的挺辛苦，歌手比較幸福，下次哪個歌手太傲嬌就丟去劇組，三天就乖了。」
另一組人馬由人氣樂團「茄子蛋」、靈魂女聲「9m88」、第30屆「最佳單曲製作人」黃宣及角逐今年歌后的王若琳同場飆戲，片場笑料不斷。「金曲世家」全系列短劇共5支，將陸續於金曲官方臉書粉絲專頁曝光。（編輯：楊穎軒）