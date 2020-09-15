「金曲世家」上檔！魏如萱、Lulu、蕭敬騰同台尬演技

第31屆金曲獎今（15日）起在官方臉書粉專推出「金曲世家」系列宣傳短劇，將金曲獎比喻為一個滋養音樂人的大家庭，用家庭喜劇的方式呈現一群金曲音樂好友住在一起所發生的生活趣事。今年典禮主持人魏如萱（娃娃）是新房客，去年及前年的主持人Lulu黃路梓茵、蕭敬騰飾演學長姐，魏如萱要向2位前輩請益。





▲前2屆金曲主持人Lulu（左一）、蕭敬騰（右一）合體本屆主持人魏如萱。（圖／台視提供）

× ▲前2屆金曲主持人Lulu（左一）、蕭敬騰（右一）合體本屆主持人魏如萱。（圖／台視提供）

▲J.Sheon（上）、孫盛希加入演出陣容。（圖／台視提供）

× ▲J.Sheon（上）、孫盛希加入演出陣容。（圖／台視提供）

▲陳珊妮難得跨界演戲。（圖／台視提供）

× ▲陳珊妮難得跨界演戲。（圖／台視提供）

▲茄子蛋（後排）、黃宣（前排左起）、王若琳、9m88大展「戲」胞。（圖／台視提供）