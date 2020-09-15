無良製作人逼女生「鏡頭暴食」　畫面LIVE播出全網霸凌

動畫《整容液》講述「整容」在南韓社會上有如家常便飯，製作團隊更將原著大改編，把主題提升到對其他面相，包含演藝圈潛規則、批判網路霸凌對當事人的傷害。片中，女主角因長得醜，放棄當舞者改當藝人化妝師，卻被無良製作人逼迫在鏡頭前暴飲暴食，畫面播出後，她遭到全網嘲笑批評，霸凌歪風讓人搖頭。





▲《整容液》除了探討整容、演藝圈潛規則，也上演常見的網路霸凌局面。（圖／采昌）