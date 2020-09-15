無良製作人逼女生「鏡頭暴食」　畫面LIVE播出全網霸凌

動畫《整容液》講述「整容」在南韓社會上有如家常便飯，製作團隊更將原著大改編，把主題提升到對其他面相，包含演藝圈潛規則、批判網路霸凌對當事人的傷害。片中，女主角因長得醜，放棄當舞者改當藝人化妝師，卻被無良製作人逼迫在鏡頭前暴飲暴食，畫面播出後，她遭到全網嘲笑批評，霸凌歪風讓人搖頭。
《整容液》透過如同雲霄飛車般的劇情，讓觀眾體驗主角對「美」的慾望與執著，以及隱藏在整容背後的恐懼與驚奇。雖然本片改編自同名網漫，編劇卻作出大幅度的改編與延伸，並深具洞察力地諷刺「外貌至上主義」的南韓社會，更同時批判「網路霸凌」歪風。
片中，夢想成為芭蕾舞者的女主角，因為對外貌沒自信，因此放棄當舞者的夢想，開始從事化妝師工作。她因為肥胖的身材，以及不漂亮的外表，被一同工作的藝人冷嘲熱諷。某日，女主角偶然參與電視購物節目錄製，並在製作人慫恿下，對著鏡頭暴飲暴食。當畫面播放出去，她因此被大量惡意留言所訕笑與批評，讓她變得更自暴自棄，直到遇見一瓶神奇的「整容液」，花了20分鐘就從醜女變身女神。
《整容液》製作團隊也師法好萊塢配樂大師伯納德赫爾曼所參與過的《驚魂記》、《計程車司機》等驚悚片，利用配樂讓恐怖怪談氛圍倍增。不僅在女主角變身女神、因此愉悅地漫步大街時，使用華麗又明亮的華爾滋；更在女主角暗黑面大爆發當下，透過讓人不舒服的交響樂，以及芭蕾舞場面所出現的音樂盒風格音樂，都展現出恐怖懸疑的氣氛，讓觀眾在觀賞時更加入戲。《整容液》9月18日在台上映。