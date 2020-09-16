「國民美女」剪掉長髮　清純造型全網直呼：戀愛了！

童星出身的金所炫，因有著清新氣質和精緻的五官，被譽為新一代的國民初戀。她在過往作品中，總是以長髮示人，這次為了挑戰古裝愛情喜劇《綠豆傳》，忍痛把長髮剪掉，結果些微內彎的髮尾搭配空氣瀏海，俏麗清純的模樣，意外獲得網友一致好評，紛紛直呼：「戀愛了！」





▲▼金所炫（右）跟張東尹劇中上演浪漫喜劇。（圖／中天）