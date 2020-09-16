「國民美女」剪掉長髮　清純造型全網直呼：戀愛了！

童星出身的金所炫，因有著清新氣質和精緻的五官，被譽為新一代的國民初戀。她在過往作品中，總是以長髮示人，這次為了挑戰古裝愛情喜劇《綠豆傳》，忍痛把長髮剪掉，結果些微內彎的髮尾搭配空氣瀏海，俏麗清純的模樣，意外獲得網友一致好評，紛紛直呼：「戀愛了！」
金所炫在過往的作品中，造型多半以長髮為主，變化並不多，這次為了詮釋《綠豆傳》的漫畫人物設定，特別剪成及肩短髮，成功化身撕漫女（像從漫畫中走出來的人物）。她為戲大改變，坦言適應很快：「雖然有點可惜，但開心的感覺更多，剪短後真的很輕盈舒服！」
為了拍攝《綠豆傳》，金所炫表示下了不少苦功，劇中的她擅長手藝、射箭，卻是萬年妓生練習生。所謂妓生，是指古代專門為王或貴族提供歌舞表演的傳統藝妓，需要接受長時間的培訓；無奈她對唱歌、跳舞通通不在行，不僅是個音痴，跳舞也有肢體障礙，好在劇中最後張東尹出面教學示範，金所炫才漸漸上手。
《綠豆傳》講述張東尹所飾演的全綠豆為了尋找出生時的祕密，以及危害家人的幕後凶手，他不惜男扮女裝，潛伏在男人禁地寡婦村，不料竟遇上金所炫飾演的妓生董東珠，2人從不打不相識的冤家，變成同房室友，再以「母女」相稱，發展出一段朝鮮時代版的愛情喜劇。該劇23日起，平日晚間10點在中天娛樂台39頻道播出。