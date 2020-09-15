「黑澀會2美眉」入圍金鐘PK　李又汝：小薰是我的恩人！

李又汝和孫綻合作民視《無主之子》，分別入圍金鐘獎迷你劇女主角、男配角，今（15）日兩人一起慶功，李又汝更提到自己是在15歲時，從《我愛黑澀會》出道的，雖然只待了一年半，卻非常湊巧地，與同樣是「黑澀會美眉」出身的小薰（黃瀞怡），將一塊角逐迷你劇女主角獎項，但她表示自己只想穿美美走紅毯即可，一點也不想跟小薰競爭。





李又汝說：「小薰是我去黑澀會錄影第一天的恩人，但她可能不記得我了啦！」原來，她當年以藝名「檸檬」參加《我愛黑澀會》，可是第一天去錄影就迷路，幸好有小薫熱心帶路，問她「妳是新來的美眉嗎？我帶妳走」，後來她在淘汰賽太緊張唱歌走音，小薰也為她抱不平，關心說「檸檬妳在幹嘛，妳彩排唱得這麼好！」讓李又汝至今依舊感恩，認為小薰是非常好的前輩。

▲提到小薰，李又汝內心充滿感謝。（圖／記者朱永強攝）

後來李又汝因為母親乳癌復發，決定回高雄半工半讀照顧母親，有趣的是，在離開黑澀會10年後，有一次黑人去高雄主持義賣，現場直播鏡頭拍到她時，她本來以為黑人會認出她，沒想到只興奮了一秒鐘，黑人便開口說「這裡有位正妹，我們來訪問一下」，居然對她完全沒印象，也令她心情揪了一下。

由於5年前媽媽過世，李又汝再度重拾演藝圈夢想，如今能夠跟小薰同場較勁，她已經覺得非常榮幸，甚至夢到過世的媽媽，在夢裡對著她一直笑，開心的模樣，已經讓李又汝相當滿足。

▲孫綻堪稱另類「外勞專業戶」。（圖／記者朱永強攝）

此外，孫綻高中畢業後，竟也參加過《我愛棒棒堂》徵選，只不過在海選就被刷了下來，這回他在《無主之子》詮釋越南移工，因為演出相當傳神，甚至有越南阿姨把他誤認為同鄉，如今又有2部戲再度找他演出移工角色，堪稱另類的「外勞專業戶」。