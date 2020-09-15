靠AI選出「最新一任007」！猜猜他是誰？

由丹尼爾克雷格主演的《007生死交戰》，同時也是他的最後一部007系列作品，因此儘管電影都還沒有上映，大家討論最熱烈的話題卻是，誰將接棒新一代的007？雖然電影公司一直沒有公布，但皇帝不急急死AI，日前有一家專注於影劇分析領域的AI（人工智能）公司「Largo.ai」，已經算出結果，不知道答案跟你心中希望的人選是不是一樣。





「Largo.ai」是一家屢獲殊榮的人工智能軟體供應商，日前他們按照角色類型、故事元素、電影調性等，彙整了各項數據後，列出一份007繼承人名單，看看哪位演員的DNA跟詹姆斯龐德最相似，扮演007成功率最高，該數據還分析了在「英國男演員」、「非英國男演員」的情況下，會有什麼不同的結果。

數據分析指出，在只有「英國演員」的情況下，觀眾能夠接受的前3名007，榜首是在《超人：鋼鐵英雄》中飾演超人的亨利卡維爾，成功率高達92.3%，之前就有傳他是接替丹尼爾的最佳人選，事實上，亨利卡維爾在2005年也幾乎成為007，當年他和丹尼爾同時被列為007的最後兩位人選，只不過因為年紀太輕（22歲），最後讓後者奪得。

▲AI選出的英國演員榜首是亨利卡維爾。（圖／《超人：鋼鐵英雄》劇照）

第2名則是在電影《哈比人》系列中，飾演「矮人王子」的李察阿米塔吉，有92％的成功率，第3名是《雷神索爾》中的「海姆達爾」伊卓瑞斯艾巴，成功率90.9％。