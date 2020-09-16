NOW早報／網美家家手滑PO裸男照？網友打臉「假到爆」

網美家家手滑PO裸男照？PTT網友辦案打臉「假到爆」





網美家家近日在IG發業配文，自拍照中的鏡子意外反射出一名全裸的男子，家家火速刪照，透露裸男是她交往7年的男友，並否認炒作，對此，PTT網友不信，列出2大理由打臉，「不論這個女生或粉絲護航什麼，就是三個字，假到爆 ！」而裸男事件後，家家的粉絲數從11萬暴增至14萬。

對於美照中出現下半身赤裸的男體，家家僅稱「會好好檢討智商」，同時駁斥炒新聞、被包養，「任何方式都可以走紅，例如拍三級片應該比寫真裸男來的快速」、「如果躺著賺比較好賺，我還需要這麼辛苦接業配、接活動、北中南道到處跑嗎？」

然而，有網友對她的說法嗤之以鼻，於PTT發文表示，「先不說很多女生拍完照都會修圖再上傳，畢竟有人會說很多美拍軟體拍的當下就修好了，這沒關係，但女生絕對不可能沒看自己笑容自不自然，頭髮有沒有亂掉，瀏海跑掉一兩根，有檢查的話，絕對不可能沒看到後面一個裸男！」

該名網友也直指，不管裸男是男友還是炮友，顯然已非第一次到這個房間，也不是第一次幫家家拍照，「他會不知道後面有一大片鏡子？他會不知道拍照要避開那面鏡子或是怎麼選角度跟光線？就算今天沒拍到X，自己也入鏡了，拍的當下正前方就看到自己滿滿的油肚，最好也都沒看到啦！」砲轟家家：「假到爆！」

▲家家裸男照事件發酵。（圖／讀者提供）

今日天氣／「秋老虎」來了！各地高溫多在33至36度

今（16）天台灣附近風向是溫暖的偏南風，台東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，南部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨；預測溫度方面，白天普遍暖熱，屬於「秋老虎」的天氣型態，各地高溫多在33至36度，其中大台北、南投、彰化以南地區及花東縱谷有局部36度以上高溫出現的機率，外出工作或活動應做好防曬並多補充水分。





驅離政院遭控殺人未遂 馬英九江宜樺獲判無罪





民眾周榮宗等人向台北地院提起自訴，指馬英九於2014年3月23日晚間7時30分左右，下令江宜樺以武力強行驅離在行政院前靜坐聲援太陽花學運的學生與民眾。自訴人主張，江宜樺向時任警政署長王卓鈞、北市中正一警分局方仰寧下令，執行「淨化行政院區務」，導致第一線執勤員警朝現場靜坐民眾做出逾越必要限度的違法驅離行為，涉犯殺人未遂、傷害、強制等罪嫌。台北地方法院昨（15）日上午判決出爐，被告馬英九、江宜樺、王卓鈞、方仰寜無罪，全案可上訴。



▲關於民眾控告馬英九等人在太陽花學運期間涉殺人未遂等罪，台北地院15日宣判，馬英九、江宜樺等人無罪。（圖／NOWnews資料照片）

欲出席海峽論壇卻挨轟 國民黨前主席林榮德決定不去了！





因為中國大陸《央視》主播李紅，在個人節目上直指立法院前院長王金平，代表國民黨率團參加海峽論壇是「求和」的說法，引發各界議論。國民黨14日下午也召開記者會，宣布將不會以黨的名義參與這次的海峽論壇。不過，記者會前就傳出，國民黨前代理主席林榮德，將代替王金平以個人名義前往海峽論壇，消息一出也引發外界輿論撻伐，對此，黨內人士則透露，因為觀感不佳，林榮德決定不前往海峽論壇。



▲國民黨前代理主席林榮德，原本傳出將以個人名義，代替王金平國民黨代表的身份，前往參與海峽論壇。不過消息一出後，抨擊輿論不斷，也讓他隔了一天就宣布不去海峽論壇。（圖 / 記者葉政勳攝）

媽見「詭異人頭」窗邊飄！她不信邪實拍 畫面曝光眾嚇壞





農歷七月漸入尾聲，俗稱鬼門關的時節也將近，除了華人世界民眾遵守大大小小的習俗和禁忌外，不少網友也會分享在旅行期間所遭遇的靈異傳聞。近日就有一位媽媽就錄下旅行中的所見所聞傳給女兒看，沒想到女兒在影片中看到一棟媽媽拍下的老房子當中，竟莫名出現詭異影像，讓她忍不住背脊發毛。





根據《鏡報》報導，國外一名網友日前在社交網站上分享一段母親在外出旅行所拍下的影片，她就指出當時她的母親一邊利用手機鏡頭環顧拍下建築物外觀，一邊開心的解釋這棟建築，畫面中可以看到這是棟稍嫌破舊的住宅，但從外觀來看可以猜測當時應該是座豪宅，不過當畫面掃過2樓時，她卻看到窗戶邊隱隱有個黑影掃過，仔細一看竟然看到了一張蒼白的臉孔，模樣像是小孩正緊貼窗戶緊盯著拍影片的拍攝者。





原PO的母親拍下這段影片時，顯然沒有發現這棟建築的詭異處，她自顧的解釋這棟被稱為「莫菲之家」的廢墟，「我不知道他們是誰，但他們應該已經很久沒住在這裡了，這棟豪宅看起來超荒廢！不過我猜以前房內裝潢一定很美」，此時鏡頭剛好掃過建築右側，不該住人的2樓卻突然在窗邊出現一顆看似幼童的人臉，就連原PO看完趕緊詢問母親，媽媽也只是發楞的表示當下的確沒有人在裡面。



影片曝光後，吸引了超過200萬次觀看，不少網友就聯想到許多恐怖電影的鬼屋，紛紛在留言表示「那張臉真的超明顯的」、「不行耶真的超毛的」、「我真的頭皮發麻了」、「該不會是小孩被綁架吧」，但也有網友猜測那是假人模特兒，可能是為了要嚇阻別人進入的，而原PO幾天後也重訪原地，清楚拍下2樓窗邊的人臉，畫面也讓不少人認為假人模特兒的說法應該是真的，忍不住表示終於鬆了一口氣。





木星順行幸運爆棚「4星座」曝！第一名旺到2021不成問題





從5月14日就開始在摩羯逆行的木星，終於在9月13日恢復順行！而木星是占星中第一大吉星，代表幸運與財富。根據知名命理老師艾菲爾分析，目前星空中雖有多顆行星都處在逆行，但隨著木星恢復順行後，土星、冥王星也是緊跟著順行腳步，星象將能緩和許多。究竟有哪幾個星座能喜獲木星順行的幸運加持呢？一起來看看吧！





第四名、雙魚座





雖說雙魚的守護星是海王星，但從古典占星的角度來看，木星其實也是雙魚的守護星，因此木星順行的好運排行，雙魚也是榜上有名！木星恢復順行後，雙魚過去各種被人陷害、溝通不順、吵架爭執的狀況逐漸遠去，與對象、朋友、家人、同事的關係能更親近。另外，木星在你的人際宮恢復順行，雙魚可說是受盡眾人寵愛了，大小事都有人為你張羅，這種「生活處處是貴人」的感覺令你倍感滿足，可以一路好運到年底！



第三名、射手座



之前射手運勢低迷，特別是財運最差，這種口袋空空的心慌感，連一向樂天的你都覺得人生好像沒了希望。幸好守護星終於要在你的「財帛宮」恢復順行，大大扭轉你的正財與偏財！事業方面順風順水，幾乎沒遇上任何困難，領導也已經打算給你升職、加薪的機會了；偏財更是驚喜連連，各種兼差、副業、投資機會找上門，工作上也莫名獎金變多，還有貴人時不時的贈與，讓你從現在起到年底，都能輕鬆賺進滿滿錢財。



▲木星順行幸運爆棚「4星座」曝光！第3名財運一路旺到年底。（示意圖／NOWnews資料照）

第二名、處女座



過去處女在愛情上真的是衰運連連，各種灑狗血的事都發生在你身上，讓你都快放棄愛情了。不過，在木星順行後，處女的愛情終於得到眷顧，單身者桃花朵朵開，且這次遇到的都是條件極好、體貼，又懂得照顧人的忠犬型對象，你身邊的朋友也對此對象讚譽有加，他對你的疼愛，讓你能放心把自己的未來交給他。而有伴者與愛人的感情則更加昇華增溫，兩人重回熱戀期的如膠似漆，有木星加持好運，年底前甚至能有雙喜臨門的好事降臨喔！



第一名、摩羯座



2020適逢木、土、冥王星逆行在本宮，摩羯可說是過得一把鼻涕一把眼淚了，心中的苦說個3天3夜也說不完。幸好木星在命宮恢復順行，終於為你的人生帶來全新轉機！你的整體運明顯變好，無論財運、事業、健康、愛情，甚至是人際關係都是如有神助。而特別在事業上更是揚眉吐氣，讓一直為工作擔憂的你，總算能夠放下心。另外，艾菲爾老師也要恭喜你，木星順行只是你好運的開端，接下來土星、冥王星陸續都會在你命宮恢復順行，摩羯將能甩開霉運，好運持續到2021都不是問題。（編輯：許苡晴）



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