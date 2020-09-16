小鬼黃鴻升36歲猝逝！網抖出「超毛巧合」：殞落3顆星了

知名藝人小鬼（黃鴻升）今（16）日驚傳於在北投區住處過世，享年36歲，經紀人已證實死訊。噩耗一傳出後，隨即引起外界譁然，然而就有一名網友發現恐怖巧合，更讓他嚇得直喊「毛毛的」。





▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）

警察針對現場狀況，初步判定應是自殺，全案仍在調查中。

▲蘆名星陳屍家中，享年36歲。（圖／官網）