小鬼黃鴻升36歲猝逝！網抖出「超毛巧合」：殞落3顆星了

知名藝人小鬼（黃鴻升）今（16）日驚傳於在北投區住處過世，享年36歲，經紀人已證實死訊。噩耗一傳出後，隨即引起外界譁然，然而就有一名網友發現恐怖巧合，更讓他嚇得直喊「毛毛的」。
小鬼過世的消息傳出後，就讓外界十分震驚，更在網路上引起大量討論。對此，就又一名網友於PTT八卦板上發文，表示「前幾天日本女星蘆名星36歲死，昨天是韓國女星吳仁惠36歲死，現在換臺灣.........也是36歲死」。短短幾天就有3位明星離開，這也讓原PO嚇得直呼「毛毛der」。
根據了解，日本36歲女星蘆名星和南韓36歲女星吳仁惠都於14日傳出過世消息。蘆名星在她東京的住家內發現去世，警察針對現場狀況，初步判定應是自殺，全案仍在調查中。
吳仁惠則是於當地時間14日清晨在家中被發現心跳停止，送醫後一度生命跡象回穩，豈料最終仍搶救無效身亡。警方推斷吳仁惠應是自殺，享年36歲。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995