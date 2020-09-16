小鬼猝逝！國師唐綺陽「4月預言」被翻出　網友全嚇壞

2020年從新冠肺炎爆發之後，全球每個月都發生令人震驚及悲痛的事情。今（16）日藝人小鬼（黃鴻升）在住處過世，對此，就有網友翻出國師唐綺陽今年4月就曾開直播預言，指出2020年會有3波「木冥合相」的衝擊，最後一波則是在9月至10月，更有網友發現，唐綺陽在預測本週運勢時，表示這週「演藝圈」將有動盪，如今看來似乎全都應驗了。





唐綺陽4月直播時曾表示，今年會有3波「木冥」，第一波就是當時正在經歷的新冠肺炎，她提醒大家要深深記住當下正在汲取的教訓，因為跟之後的衝擊說不定有關，接著唐綺陽提到6月會再一次木冥，這次則是走「逆行路線」的木冥，而最後一波將會落在9月至10月之間。





唐綺陽提到「2020年有它的使命，這個使命就是，地球要轉體質，人類也要轉體質，然後它來得很急很快」她直言，人類已經過了很長一段舒適的日子，所以這些衝擊對人們來說是項考驗，「今年之內，我們都在這個恐懼的籠罩內」，而且要等到12月它才會走。



▲國師唐綺陽4月曾開直播表示，9月至10月則會有最後一波「木冥合相」的衝擊。（圖／翻攝唐綺陽Youtube）

而在本週運勢解析當中，唐綺陽則提到，因為金星在獅子座，他也跟天王星形成一個相位，所以特別會在金融、演藝圈、時尚圈、餐飲相關會形成一個動盪，也許我們會聽到一個從未想到的重磅消息，本週意想不到的事情可能會多一點，大家要有心理準備。



