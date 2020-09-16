小鬼「私下一面」曝！前實習生淚吐心聲：當年拉了我一把

知名藝人小鬼（黃鴻升）今（16）日驚傳於在北投區住處過世，享年36歲。噩耗一出後，隨即引發外界譁然，有不少粉絲、藝人好友紛紛表達不捨及哀痛之意。對此，臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」也貼出長文，透露了在電視台當實習生時和小鬼工作的過程，更意外曝光小鬼的私下一面，而引來許多網友悲痛留言。





▲小鬼今（16）日傳出猝逝，享年36歲。（圖／NOWnews資料照）