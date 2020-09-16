小鬼「私下一面」曝！前實習生淚吐心聲：當年拉了我一把

知名藝人小鬼（黃鴻升）今（16）日驚傳於在北投區住處過世，享年36歲。噩耗一出後，隨即引發外界譁然，有不少粉絲、藝人好友紛紛表達不捨及哀痛之意。對此，臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」也貼出長文，透露了在電視台當實習生時和小鬼工作的過程，更意外曝光小鬼的私下一面，而引來許多網友悲痛留言。
臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」今日以「有一種努力，叫黃鴻升」為標題貼出長文，內文表示「7年級對你的印象，是娛樂百分百常大笑的主持人；8年級對你的印象，是偶像劇演員、是千分之一的歌手；9年級對你的印象，是綜藝玩很大的熱血男兒」。
但話鋒一轉，他就透露自己曾在18歲到台北念書時，到電視台去實習，他指出小鬼私底下對實習生完全沒架子，「當時已經是大明星的你，對現場的工作人員非常客氣，連我這個小龍套，都被你謝謝到有點不好意思」。
他也回憶起一場在南部的活動中，曾經再度碰到小鬼，小鬼當時主動詢問他「我們是不是在哪裡見過？」隨後兩人聊了一番，互相留下聯絡電話，更約定回到台北繼續聯絡敘舊，「大明星的你，依舊是沒有架子，依舊這麼熱情，這些年，看到你在演藝圈的努力有所成就，在台灣能堅持這麼久的本土藝人，真的不多，能熬出了一番天地，我也都默默替你開心」。
然而今日小鬼過世的消息傳出後，季讓原PO崩潰直喊「沒想到2020就是這麼爛，竟然把你給帶走了」。文中他也三度感謝小鬼點綴豐富了台灣三個世代的童年，努力不放棄在台灣演藝圈努力，更感謝小鬼當年在片場的那雙拉了他一把的手。
此外，他也曝光了與小鬼曾經的對話，「便當喔？啊你吃了沒？這先給你。」、「台北很累喔！哇靠你才１８歲喔！」「哇！這裡也遇到你喔！混的不錯喔！」短短三句曾經的寒暄問暖，就讓原PO難受直喊「謝謝鬼哥，你不只是位好藝人。在我心裡，你更是位貨真價實的好人。可惜，上天又帶走了一位好人。R.I.P.」。
貼文一曝光後，短短一小時就吸引超過2萬人按讚，許多網友紛紛不捨留言，「好難過的文，可是從文章看得出來黃鴻升是個好暖的男生」、「我對他的印象真的很好，太可惜了，正要發光發熱」、「他人真的很好QQQQ」、「私下也對工作人員客氣和善的藝人真的難得，唉！惋惜啊」。（編輯：陳雅雲）