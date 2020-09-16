小鬼驟逝！「幫阿嬤賣紅薯」影片曝　觀眾不捨：一路好走

藝人小鬼（黃鴻升）今（16）日驚傳在家中猝逝，享年36歲，消息震驚各界，不少演藝圈好友紛紛發文悼念，許多粉絲也湧入小鬼IG、粉專灌爆留言，甚至有不少人到他主持的《綜藝玩很大》粉專直呼「這絕對不可能」；面對小鬼突然離世的消息，不少粉絲也再回去看《綜藝玩很大》上個月的六週年企劃，他與KID一同到南投幫一位阿婆賣紅薯餅的影片，讓觀眾悲痛表示「這麼好的人到底為什麼！」
事實上，以往《綜藝玩很大》週年企劃都會離開亞洲地區到世界各地拍攝，但今年遇到疫情，為了迎接《綜藝玩很大》六歲生日，製作單位延續主持人KID退伍回歸的徒步計畫，從南投草屯出發，走到合歡山，途中的旅費還要靠自己擺攤賺取，而擺攤任務就是幫一位阿婆販售紅薯餅。
當時KID與小鬼兩人為了籌旅費，幫一位南投草屯的阿嬤擺攤賣紅薯餅跟山藥餅，一開賣現場就有許多民眾排隊朝聖，也在一瞬間將紅薯餅賣出270片，總金額5410元，不僅籌到旅費，也幫助了阿嬤，小鬼也坦言「結束擺攤之後，也覺得成就感十足」。
不少人在聽聞小鬼猝逝的消息後，紛紛再回頭看該影片並留言「這麼好的人，到底為什麼....」、「這麼善良的人，老天爺真的太不公平了」、「RIP鬼哥，你的善良我們將永遠記在心中」、「這麼正面能量的人，卻遭遇到這種事情，無法接受」、「小鬼一路好走」、「只能說把握當下，不枉此生」、「真的令人心疼，願他一路好走」。（編輯：張嘉哲）