小鬼驟逝！「幫阿嬤賣紅薯」影片曝　觀眾不捨：一路好走

藝人小鬼（黃鴻升）今（16）日驚傳在家中猝逝，享年36歲，消息震驚各界，不少演藝圈好友紛紛發文悼念，許多粉絲也湧入小鬼IG、粉專灌爆留言，甚至有不少人到他主持的《綜藝玩很大》粉專直呼「這絕對不可能」；面對小鬼突然離世的消息，不少粉絲也再回去看《綜藝玩很大》上個月的六週年企劃，他與KID一同到南投幫一位阿婆賣紅薯餅的影片，讓觀眾悲痛表示「這麼好的人到底為什麼！」





▲小鬼、KID在綜藝玩很大六週年企劃，幫助南投草屯的阿嬤賣紅薯餅。（圖／翻攝綜藝玩很大Youtube）