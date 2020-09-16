小鬼家中突逝！粉絲翻出「7年前貼文」嘆：真正的北投人

知名藝人「小鬼」黃鴻升今（16）日被證實在北投區住家過世，被發現時已屍僵，享年36歲，消息來的太過突然，經紀人在證實其死訊時也難掩悲痛情緒。而當年曾替羅志祥「我們都是中國人」一說緩頰的他，就曾自豪的表示自己是北投人、地球人，如今就有北投網友挖出小鬼7年前在臉書分享的「童年回憶」，不少粉絲也在底下表達不捨心情。





2016年「小豬」羅志祥在中國出席電影首映時，被問到與中國嘉賓合作感想，小豬當時脫口「不要分那麼細，因為我們都是中國人」遭到不少台灣粉絲不滿砲轟。之後黃鴻升受訪時則替小豬緩頰，自豪的稱自己是北投人、地球人，獲得不少好感。今天在北投自家傳出死訊後，臉書社團《台北之北投幫》就有網友找出7年前小鬼曾在北投知名地標的合照，忍不住感嘆「他是真的北投人」。

網友在臉書翻出2013年黃鴻升在北投所拍下的照片，畫面中小鬼靠在寫著「北投兒童樂園」的石碑上，並貼文表示「小時候！這裡就很好玩！」，當年擁有高人氣的他也有不少粉絲就回應「好懷念」、「去懷念一下吧！」，而該名網友分享這則貼文到社團後，也感傷表示小鬼是真正的北投人「讀新民國中，現仍住北投，希望死訊不是真的，還期待玩很大再來北投玩玩的」。

▲這則2013年在北投兒童樂園的照片也被當地粉絲挖出，感傷的喊「小鬼是北投之光」。（圖／翻攝自小鬼臉書）

而該篇貼文底下也有不少粉絲就表達不捨「學弟，一路好走！北投真的有很多兒時回憶」、「玩很大鐵粉＋北投人，難過」、「北投人的驕傲阿，學弟一路好走」、「謝謝你帶給我們很多歡樂」、「我還是接受不了這個新聞」、「前天才看完他出的外景節目，沒想到是同鄉」、「真的不想相信這是事實，北投人之光阿」。（編輯：楊智傑）