小鬼黃鴻升猝逝　滾石唱片305字長文悼念

小鬼（黃鴻升）今（16）日傳出在自家過世，享年36歲，消息一出震驚演藝圈，而他所屬的滾石唱片也於稍早發出聲明，共305字的悼念文，細數小鬼生前的好，令人鼻酸。
聲明中提到：「我們的鬼哥黃鴻升已離開地球，回到他的星球了。Alien，你曾說覺得自己不是人類而是外星人可能不適合住地球，你寫過『有一種才華洋溢，叫樂觀不強求。』但是在地球的這段時光，你的才華洋溢、熱情開朗、拼命（拚命）衝勁，是大家心中最棒的家人、朋友、夥伴、歌手、主持人、主理人、畫家……」
滾石唱片也引用小鬼歌曲《我是歌手》中的歌詞去形容他：「敬全力完成夢想的我，真正的我。」接著感性的表示：「Alien，希望你在自己的星球上盡情地做自己想做的音樂、畫自己熱愛的畫，我們這些人類，即使分隔不同星球，都會永遠記著每一個你，真正的你。最後，謝謝每位好友、媒體朋友們的關心。謝謝各位。」
完整聲明如下：
我們的鬼哥黃鴻升
已離開地球
回到他的星球了。
Alien，你曾說
覺得自己不是人類而是外星人
可能不適合住地球
你寫過
「有一種才華洋溢，叫樂觀不強求。」
但是在地球的這段時光
你的才華洋溢、熱情開朗、拼命衝勁
是大家心中最棒的家人、朋友、夥伴、
歌手、主持人、主理人、畫家……
你在「我是歌手」這首歌詞裡寫：
「敬全力完成夢想的我，真正的我。」
Alien，希望你在自己的星球上
盡情地做自己想做的音樂
畫自己熱愛的畫
我們這些人類，即使分隔不同星球
都會永遠記著
每一個你，真正的你。最後，謝謝每位好友、媒體朋友們的關心，有關後續的治喪、靈堂設立等資訊，我們先讓家屬處理完並確認相關事宜後，統一告知各位媒體好朋友們。
謝謝各位。
滾石唱片 2020年9月16日