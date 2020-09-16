小鬼黃鴻升猝逝　滾石唱片305字長文悼念

小鬼（黃鴻升）今（16）日傳出在自家過世，享年36歲，消息一出震驚演藝圈，而他所屬的滾石唱片也於稍早發出聲明，共305字的悼念文，細數小鬼生前的好，令人鼻酸。





▲▼黃鴻升驚傳過世，震驚各界。（圖／翻攝黃鴻升臉書）