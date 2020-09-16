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小鬼黃鴻升猝逝　滾石唱片305字長文悼念

記者吳雨婕/台北報導

calendar_today2020-09-16 17:52:08｜update2020-09-16 17:58:18

▲小鬼黃鴻升猝逝，消息震驚演藝圈。（圖／翻攝黃鴻升臉書）
▲小鬼黃鴻升猝逝，震驚演藝圈，而他所屬的滾石唱片也於稍早發出悼念文。（圖／翻攝黃鴻升臉書）

小鬼（黃鴻升）今（16）日傳出在自家過世，享年36歲，消息一出震驚演藝圈，而他所屬的滾石唱片也於稍早發出聲明，共305字的悼念文，細數小鬼生前的好，令人鼻酸。



聲明中提到：「我們的鬼哥黃鴻升已離開地球，回到他的星球了。Alien，你曾說覺得自己不是人類而是外星人可能不適合住地球，你寫過『有一種才華洋溢，叫樂觀不強求。』但是在地球的這段時光，你的才華洋溢、熱情開朗、拼命（拚命）衝勁，是大家心中最棒的家人、朋友、夥伴、歌手、主持人、主理人、畫家……」

滾石唱片也引用小鬼歌曲《我是歌手》中的歌詞去形容他：「敬全力完成夢想的我，真正的我。」接著感性的表示：「Alien，希望你在自己的星球上盡情地做自己想做的音樂、畫自己熱愛的畫，我們這些人類，即使分隔不同星球，都會永遠記著每一個你，真正的你。最後，謝謝每位好友、媒體朋友們的關心。謝謝各位。」

▲屬豬的小鬼（黃鴻升），今日驚傳猝死家中。（圖／翻攝自《AES黃鴻升臉書》
▲▼黃鴻升驚傳過世，震驚各界。（圖／翻攝黃鴻升臉書）
▲黃鴻升驚傳過世，震驚各界。（圖／翻攝黃鴻升臉書）
完整聲明如下：

我們的鬼哥黃鴻升

已離開地球

回到他的星球了。

Alien，你曾說

覺得自己不是人類而是外星人

可能不適合住地球

你寫過

「有一種才華洋溢，叫樂觀不強求。」

但是在地球的這段時光

你的才華洋溢、熱情開朗、拼命衝勁

是大家心中最棒的家人、朋友、夥伴、

歌手、主持人、主理人、畫家……

你在「我是歌手」這首歌詞裡寫：

「敬全力完成夢想的我，真正的我。」

Alien，希望你在自己的星球上

盡情地做自己想做的音樂

畫自己熱愛的畫

我們這些人類，即使分隔不同星球

都會永遠記著

每一個你，真正的你。最後，謝謝每位好友、媒體朋友們的關心，有關後續的治喪、靈堂設立等資訊，我們先讓家屬處理完並確認相關事宜後，統一告知各位媒體好朋友們。

謝謝各位。

滾石唱片 2020年9月16日

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