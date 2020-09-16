小鬼猝逝眾星「關燈」哀悼！徐若瑄貼宣傳照　眾狂喊尷尬

藝人小鬼（黃鴻升）今（16）日傳出在北投住處的浴室猝逝，家屬發現時屍體已經僵硬，享年36歲，經紀人在證實其死訊時也難掩悲痛情緒，死訊曝光後震驚演藝圈，擁有好人緣的他也讓不少演藝圈好友、前輩在社群網站上發聲追悼。而近日發行新歌加精選輯的徐若瑄今日就在Instagram貼出幾張全黑的照片，吸引不少粉絲留言「R.I.P.」、「太難過了」，不過也有網友跳出來表示「誤會了啦！」。





小鬼今天上午驟逝，噩耗傳出後震驚各界，不但登上微博熱搜第一名，就連演藝圈前輩吳宗憲、小Ｓ、陶晶瑩、黃子佼等人也都在社群網站上哀悼致意，藝人好友們也紛紛「關燈」發全黑照片表達不捨，粉絲更是紛紛留言表達不捨之情，不過今天徐若瑄剛好在IG發出新歌加精選輯的「九宮格宣傳照」，主視覺當中全黑部分剛好被切割成為其中的幾格照片，就有粉絲下方留言引起誤會，讓知情人一看全尷尬喊「糗大了」。

▲徐若瑄今在IG發了「九宮格宣傳照」，卻有全黑的部分造成粉絲誤會。（圖／翻攝自徐若瑄IG）

▲許多粉絲以為這是徐若瑄發「關燈」文向小鬼致意，也在底下表達不捨。（圖／翻攝自徐若瑄IG）

原來有不少粉絲誤以為徐若瑄是發文向小鬼致意，在底下順理成章的回應流淚和哭泣的表情符號，甚至紛紛留言「R.I.P.」、「好捨不得你離開」、「太難過了」、「到現在還是不敢相信」，不過也有不少知情網友就出面解釋，說明這只是海報的一角，這才讓不少誤會的粉絲刪去留言。（編輯：楊智傑）