「小鬼」綽號原來是他取的！黃鴻升生前親口解釋

藝人小鬼（黃鴻升）今（16）日突然傳出在北投住處過世，終年36歲，消息震驚所有人，也讓大家懷念起他的親切，尤其是他的綽號「小鬼」，更是大家朗朗上口的名字，至於黃鴻升為什麼要叫「小鬼」，坊間眾說紛紜，但其實他接受訪問時曾經透露箇中原由。





「小鬼」這個綽號，一開始本來有一個相當浪漫的由來，因為

楊丞琳曾經在電視上透露，「小鬼」這個名字原本是屬於她的！原來，兩人尚未出道前就認識，甚至是華岡藝校的校園情侶，但就算分手關係也很好，因此當

黃鴻升出道用的是「小鬼」這個藝名時，有讓

楊丞琳嚇了一大跳，她當時透露「小鬼」二字，原本是黃鴻升在華岡藝校念書時幫她取的暱稱，沒想到最後卻成為黃鴻升的藝名。

▲楊丞琳（左）本來還以為黃鴻升的藝名「小鬼」與她有關。（圖／楊丞琳微博）

不過，小鬼本人倒是在接受訪問時提到過「小鬼」的由來，並非楊丞琳以為的那樣，他表示自己2001年就讀高中時，曾參加電影《藍色大門》的選角訓練班，並被經紀人發掘出道，隨後加入兩個團體「HC3」以及「丸子」，並讓他接觸到戲劇演出，並且愛上演戲立志成為演員，

而

「小鬼」這個綽號，則是他演出第一部偶像劇《半成年主張之搞個自由式》，導演鈕承澤幫他取的，也是他在劇中角色的名字。

▲小鬼（右）曾經和舊愛楊丞琳合作《醉後決定愛上你》。（圖／《醉後決定愛上你》劇照）

而小鬼在《終極一班》、《熱情仲夏》、《霹靂MIT》等的表現，也慢慢讓大家看到他的實力，並於2010年首次擔任男主角演出偶像劇《流氓校長》，隨後又主演了《珍愛林北》、《醉後決定愛上你》、《剩女保鏢》等戲劇，並在2012年及2015年，分別主演電影《陣頭》、《角頭》，都創下亮眼的票房成績，自此，小鬼的演技也備受肯定。