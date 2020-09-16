難抵低潮想「放棄主持」！小鬼哽咽談人生轉捩點

「小鬼」黃鴻升今（16）日被發現猝逝家中，享年36歲，消息震驚各界。近年來他的演藝重心，幾乎都在與吳宗憲、Kid一起主持的《綜藝玩很大》上面，而且他的表現相當受歡迎，猶如他的第二全盛期，難怪今年該節目沒有入圍金鐘獎，他表示有些遺憾，事實上，《綜藝玩很大》也是小鬼人生的一個很大的轉捩點。





自從2016年初離開《娛樂百分百》之後，小鬼曾經陷入演藝低潮，要不是2018年《

綜藝玩很大

》找他擔任小隊長，他幾乎已經想要放棄主持這條路了，因此當《

綜藝玩很大

》去年幫他過生日時，小鬼曾有感而發並哽咽說：「加入《玩很大》是我人生的重要轉捩點，很開心能在2018年加入這個大家庭，受到很多人的照顧，特別是能在憲哥身上學到很多，這麼棒的Team、這麼棒的Partner，還獲得一群節目忠實粉絲給我的加油鼓勵。」讓他打從心裡認為，能加入這個大家庭「真的是一個非常大的榮幸」。

▲▼小鬼（右）對於能加入《玩很大》，時時充滿感恩的心。（圖／黃鴻升IG）

也難怪《綜藝玩很大》今年未入圍金鐘獎，會讓他感到遺憾，不過小鬼也謝謝各界對他的關心，直言：「雖然這次與獎項無緣，但這季的《玩很大》，更強大了，有Kid 歸隊、我和憲哥Kid默契也好的發燙，節目內容也更貼近，支持我們的朋友，每趟旅程，我都覺得珍貴。只要想到大家一起努力的過程，加上粉絲的熱情送暖，我真的覺得我很幸福了。

小鬼自加入《

綜藝玩很大

》後，時時抱持感恩的心，從他的一字一句中總是能夠真切感受到。