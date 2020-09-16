KID曝小鬼錄《玩很大》首次生氣　竟是為了「保護大家」

藝人小鬼（黃鴻升）今（16）日在北投住處過世，享年36歲，演藝圈的好友們聞噩耗後都悲痛不已，《綜藝玩很大》主持人KID（林柏昇）稍早在IG上表示「不要問我任何事拜託了大家」，看起來對於多年好友的離開仍難以接受，隨後也發出長文悼念，透露小鬼第一次在節目中生氣，竟是為了保護大家。





小鬼生前與《玩很大》的主持人KID、吳宗憲感情要好，3人在一起吃飯的時間比家人還多，KID坦言除了珍惜彼此沒有更重要的事情，他也憶起與小鬼的相處時光，表示對方因為把《玩很大》團隊都當作家人，所以可以不顧形象地做自己，有一次KID身體不舒服，但不喜歡開車的小鬼還是主動載他回家，此外，KID也透露即使自己曾因為趁工作空檔，偷偷帶小鬼跑去海邊玩害2人被罵，小鬼卻還是可以在房間大笑，不會埋怨他。





KID坦言在自己當兵的這一年裡，小鬼的壓力很大，「被大家放大檢視，雖然這樣，你還是會常常私訊我講一下男人話題，我知道那就是我跟你男人的浪漫，聊天的結尾我總是會說一句『等我回來』」。KID透露下周即將播出的《玩很大》，是小鬼第一次在節目裡因為打漆彈生氣，「我也知道節目可能不會剪出來，但是你生氣的原因竟然是說，我不要玩了，我捨不得你們被打，頓時覺得你就是每個人的另一半，在保護大家」，貼文最後也對小鬼喊話：「我們全部的人都很想你，捨不得地球上最浪漫的一個人。」（編輯：侯家瑜）





▲小鬼（右）生前與《玩很大》的主持人KID（左）、吳宗憲（中）感情要好。（圖／KID臉書）

▲KID臉書全文。（圖／KID臉書）