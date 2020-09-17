NOW早報／相遇是這輩子的福氣！楊丞琳不捨小鬼離世

楊丞琳遇上初戀小鬼「是這輩子的福氣」 自曝最擔心的事





藝人小鬼（黃鴻升）昨（16）日在北投住處過世，享年36歲，消息曝光後讓許多藝人相當不捨，其中他的初戀、多年好友楊丞琳悲痛表示「沒有辦法形容有多痛」，隨後也發文透露自己很擔心小鬼家人的心情，坦言能夠與小鬼相遇，是自己這輩子的福氣。





楊丞琳在臉書發文表示，「我不會假裝我很好，我沒事，因為不可能好，不可能沒事」，楊丞琳說，小鬼的離開讓太多愛他的人都感到非常不捨，尤其是他的家人，「我很擔心鴻升家人的心情，他們一定比我還要痛上好幾倍」。「他的好不只是那些，在螢光幕前看不到的地方，他的好更是讓我覺得，能夠與他相遇，是我這輩子的福氣」，楊丞琳透露，自己看到媒體新聞報導著小鬼的好之後，備感欣慰，因為她認為小鬼非常努力，也很珍惜每一次的舞台，並且重視得來不易的機會。



楊丞琳更寫道，「我們不是只是出現在彼此的青春，我們其實是一直出現在彼此的各個階段，當然包含未來也是」，陪伴小鬼無數個歲月，楊丞琳相信他未來仍會在自己身旁，只是用不同的形式陪伴，「謝謝你出現在我的生命裡，很高興我們都有把滿滿的愛和關心，適當的表達給對方，失去你是可惜的、不捨的，但我們沒有留下一絲遺憾。」



▲楊丞琳（左）坦言能和小鬼（右）相遇是她的福氣。（圖／楊丞琳IG） 今日天氣／各地天氣秋老虎型態！僅台東、恆春有短暫陣雨





今（17）天天氣與昨天相當類似，僅台東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，南部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨；白天高溫炎熱，屬於「秋老虎」的天氣型態，各地高溫普遍在33至36度，其中大台北、花東縱谷及新竹、南投、彰化以南近山區平地有局部36度以上高溫出現的機率，外出工作或活動應做好防曬並多補充水分。





雙鋼印口罩延到24號開賣！指揮中心曝：只有兩地方買得到





為了杜絕假口罩層出不窮，中央流行疫情指揮中心昨（16）天宣布，原訂17號開始實施國產製的平面式醫用口罩，要逐片以雙鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，考量口罩廠鋼印滾輪安裝，與軟硬體調校作業需要更充裕時間，經協調後決定延後到9月24日起實施。





陳時中表示，24號之後會把全部雙鋼印的國家隊口罩徵收，提供在藥局實名制口罩販賣，另外，10月12號以後，超商實名制口罩也會開始供應雙鋼印口罩，陳時中強調，這個全面徵收，會到一段時間，等產能都穩定、實名制供應沒問題後，才會恢復部分徵收，開放廠商在市場上販售。



另外，藥師公會建議指揮中心，實名制口罩應該以小包裝密封，直接送往藥局、超商，不要轉手分裝，避免遭有心人士混裝，對此，陳時中回應，目前市售醫用口罩的最小包裝，還是有要求要標示清楚，至於實名制為什麼不採用小包裝，陳時中坦言，一方面產線問題，一方面是一直有變動片數，所以當初才用彈性包裝，未來如果大家覺得14天9片供應穩定，可以考慮來做小包裝。



▲中央流行疫情指揮中心16日表示，將從24日起在藥局販售雙鋼印實名制口罩。（圖／NOWnews攝影中心）

心肌梗塞危險因子有這些 40歲以下案例不到一成





36歲的知名藝人「小鬼」黃鴻升意外死亡，雖然檢方還未查出死因，但外傳有可能是「突發性心肌梗塞」導致。台大醫院心臟內科醫師林鴻儒表示，一般冠狀動脈心臟病，通常跟年紀有很大的相關性，因此常說跟三高有高度關聯性，通常男性要在40到45歲之後，才比較有可能發生，從他年紀來講，有可能不是主因，因為低於40歲的案例，根據之前統計佔比不到一成，詳細狀況還是要等相關相驗結果。



另外，有消息指出，小鬼早在8年前就在健檢中查出有遺傳性腎臟病，林鴻儒提到，慢性腎臟病確實是心肌梗塞重要的危險因子，因為慢性腎疾病，會造成血管內 的內皮細胞功能失調，導致比較容易動脈硬化的狀況，因此心肌梗塞的機率比一般人還高，才會被認為是高風險族群。





醫師提到，慢性腎臟病是多重成因造成，除了要好好控制三高，抽菸也是很重要的因子之一，一旦有家族遺傳史，建議要到門診檢查腎功能狀況，如果證實有慢性腎造疾病的話，建議每3到6個月要回院追蹤。



▲黃鴻升16日驚傳猝逝，享年36歲。（圖／NOWnews資料照）

「下課禁止管教學生」引發反彈 教育部：特殊情形可通融





教育部在今（2020）年8月初新頒布了《教師輔導與管教學生辦法注意事項》，其中第15條中規定「學生對於教師之處罰措施提出異議，教師應調整或停止所執行之處罰措施」，而第22條也寫到「除有特殊情形外，教師不得於學生下課時間實施前項之管教措施」，引發基層教師反彈，認為上課時間都在進行教學，下課若不能管教學生，將造成教學現場的困擾。



對此，教育部昨（16）日回應，在第15點第2項「學生對於教師之處罰措施提出異議，教師應調整或停止所執行之處罰措施」造成教師管教困難部分，內容的修正是參照《兒童權利公約》第3條及第12條，旨在考量學生對於教師處罰措施有異議時，由於處罰措施對學生權益影響很大，基於兒童最佳利益及尊重聆聽兒童意見，教師應調整或暫時停止處罰措施，並給予學生說明機會。



教育部也強調，教師經由對處罰措施得自我檢視，除保障學生權益外，同時避免誤觸違法處罰行為，質疑管教措施與處罰並不相同，教師經充分衡酌管教措施之適切性後，仍得基於導引學生發展之必要，採取原定之管教措施。



而針對第22點第2項「除有特殊情形外，教師不得於學生下課時間實施前項之管教措施」，教育部指出，內容修正是參照《兒童權利公約》第31條，維護兒童休息及休閒之權利，旨在促使教師自我檢視利用下課時間實施管教措施之必要性，避免過度限制學生休憩的時間，但教師若經權衡導引學生發展之必要，符合比例原則下，仍得於下課時間適度實施一般管教措施，即所稱的「特殊情形」。



▲教育部16日回應，修正內容是針對《兒童權利公約》而訂定，而只要符合學生發展必要，教師在符合比例為下依然能適度實施一般管教措施。（圖／NOWnews資料照）

素質超高！男曬「台中倒垃圾最美景象」 眾一看全羨慕





當聽見垃圾車的音樂響起，許多民眾都會將收拾好的垃圾拿上，在巷口等待垃圾車到來，再一窩蜂擠上前倒垃圾，不過，近日一名男網友卻分享「台中倒垃圾的最美景象」，只見眾人依序排隊倒垃圾，讓其他縣市網友看後都超羨慕。





原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片，畫面可見，台中西區五權三街附近的居民，提著各自的垃圾與回收物，依序排隊倒圾垃，這讓原PO看後不禁大讚「現在台灣公民素質很高了欸！倒垃圾也是乖乖排隊，真的是進步很多。」而他也提到，若想看到此景象的話，除了清潔隊公休的日子，晚上8點半都可以去看看。



