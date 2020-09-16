小鬼黃鴻升逝世！吳宗憲「5天前」發文曝　粉絲心碎悲痛

今（16）日藝人小鬼（黃鴻升）傳出在北投住處過世，消息震驚各界，不少演藝圈好友也紛紛發文哀悼，而一同為《綜藝玩很大》打拼的夥伴吳宗憲（憲哥）、KID（林伯昇）也悲痛發聲，而也有網友回顧5天前，憲哥在臉書分享平常錄影的日常影片，其文字內容讓許多觀眾直呼「到現在都還是不敢相信」。
憲哥5天前曾在臉書上發出平常《綜藝玩很大》錄製節目時，藝人玩遊戲打鬧的畫面，只見畫面中，小鬼開心的與另一名女藝人玩起「人體碰碰球」，沒想到對撞之後，小鬼直接整個人倒栽蔥在地板。
掌鏡人員靠近之後，小鬼則在地板上喊叫「我爬不起來」，逗得現場的人哈哈大笑，而憲哥也將這段日常影片發上臉書表示「七月份的好兄弟實在太好笑了！不是錄影也這麼精力充沛...做人太可惜了」。
如今這段影片再被觀眾翻出回味，紛紛留言「我到現在還是不敢相信」、「天阿，我們都無法接受了，這要憲哥跟KID怎麼接受」、「突然的離開叫人怎麼接受」、「發生這種事情，憲哥一定比我們更難過，看到影片裡的笑容再也看不到了，小鬼一路好走」、「ㄧ句平常無心的玩笑話...人生真的太無常了，憲哥加油！鬼哥一路好走」、「憲哥一定很難過...帶著鬼哥的夢想繼續往前走吧」。
而對於小鬼猝逝，吳宗憲稍早也悲痛發聲，表示「小鬼你慢慢走...你答應要陪憲哥去打球的，我們永遠都愛你！你的任務完成了！安心的去吧！你是我們永遠的家人！要記得我跟你說過的每句話，不用害怕，繼續往前衝.....。」（編輯：張嘉哲）