小鬼黃鴻升逝世！吳宗憲「5天前」發文曝　粉絲心碎悲痛

今（16）日藝人小鬼（黃鴻升）傳出在北投住處過世，消息震驚各界，不少演藝圈好友也紛紛發文哀悼，而一同為《綜藝玩很大》打拼的夥伴吳宗憲（憲哥）、KID（林伯昇）也悲痛發聲，而也有網友回顧5天前，憲哥在臉書分享平常錄影的日常影片，其文字內容讓許多觀眾直呼「到現在都還是不敢相信」。





▲玩很大的觀眾們湧入憲哥5天前的發文悼念小鬼，直呼「真的不敢置信小鬼就這樣走了」。（圖／翻攝吳宗憲臉書）