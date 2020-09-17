農曆7月諸事不宜，鬼月期間需遵守大大小小的習俗和禁忌，甚至還可能遭遇一些靈異事件，而昨（16）天終於鬼門關了，搜狐《星座小知識》專欄也特別分析，鬼門關後好運駕到的「3大生肖」，在往後的日子裡，將運勢爆紅，橫財大發，日進斗金，趕快來看看自己是不是其中一位幸運兒吧！





生肖羊

屬羊的朋友，社交能力強，個性隨和，貴人自然也不少。在鬼門關後驚喜多多，橫財大發，數錢數到手軟；在職場上亦能如魚得水，很容易得到上司的賞識，事業能迅速走紅，大紅大紫，賺錢的機也將大大提升，定會財源滾滾，日進斗金。

▲鬼門關後好運爆表！「3生肖」橫財大發，貴人不請自來。（示意圖／NOWnews資料照）

生肖雞

屬雞的朋友，向來吐膽傾心，有啥說啥，沉穩果斷。 鬼門關後采聽官得天馬、紅鸞吉星庇佑，桃花加身，把握好運定能牽手真愛，同時整體運勢提升，金銀珠寶堆滿屋。不過，生肖雞的人工作狀態不是很好，似乎進入倦怠期，應該考慮變通，但別擔心，日後貴人和橫財會不請自來，大吉大利！

▲鬼門關後好運爆表！「3生肖」橫財大發，貴人不請自來。（示意圖／記者顏真真攝）

生肖馬

屬馬的朋友，有著強烈的家庭觀念，他們為了給家人一個良好的生活條件而不斷奮鬥，吃再多苦都​​任勞任怨。屬馬人常常會忽略自身感受，總是顧及他人，活的有些累。不過在鬼門關後，屬馬人終於可以鬆口氣，財運日益增高，讓他們能夠實現自己的理想，財富聚集家中，日子越過越棒，不用多長時間就能財情兼得，讓人羨慕不已。（編輯：許苡晴）