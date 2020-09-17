小鬼驟逝！網翻出與「小孩十年約定」片段：已經沒機會了

知名藝人小鬼（黃鴻升）16日驚傳猝逝，享年36歲，死訊一傳出，不僅是粉絲感到悲痛萬分，演藝圈內的藝人明星也紛紛發文哀悼，此外小鬼所主持的外景節目《綜藝玩很大》製作團隊亦隨即暫時停止錄影，全力配合家屬處理後事，臉書粉專頭貼更改成「全黑」致敬小鬼。對此，就有一名粉絲指出，小鬼猝逝的消息一傳出後，身為玩很大的粉絲，他第一個想到的是「一名小孩與小鬼的十年約定」，更翻出當時的片段，瞬間就引來許多網友淚崩直喊「已經沒機會了」。
原PO於《Dcard》上發文，表示自己身為一個不專業的玩粉，每週都會默默跟直播，但小鬼發生意外後，他就立馬回憶起「小鬼與一名小孩的約定」片段，他也貼出當時的影片。
只見影片中，玩很大團隊來到台東拍攝外景節目，其中更邀請到了紅業少棒隊的小孩一同比賽。但等到了影片最末，小鬼就在裡頭曾言「他們說不定哪一個十年後會是職棒選手」，期望自己十年後還會在演藝圈裡面，更希望有機會小孩能對他說「小鬼叔叔你記得，那個十年前玩很大的時候，我跟你一起打過球嗎？」
讓人鼻酸的是，小鬼在影片中還與一名小孩約定，如果以後對方成為了職棒選手，在演藝圈遇到小鬼，一定要和他說「小時候有跟我打過球」，小孩也點頭答應，最後甚至擊掌承諾彼此。看到兩人的約定無法實現，也讓原PO淚喊「說好十年之後在演藝圈遇到要打招呼，但是現在已經沒機會了...真的很難過」。
貼文一曝光後，就引起不少網友心碎直呼，「老天！看完直接爆哭」、「我也是想到這段」、「2020這一年真的太殘酷了，希望大家都能平安，好好把握身邊的人」、「小鬼說好的十年後呢？真的難過」、「現在沒機會了，你們一定要打到職棒舞台上啊」、「小朋友你一定要打職棒啊」。（編輯：陳雅雲）