小鬼驟逝！網翻出與「小孩十年約定」片段：已經沒機會了

知名藝人小鬼（黃鴻升）16日驚傳猝逝，享年36歲，死訊一傳出，不僅是粉絲感到悲痛萬分，演藝圈內的藝人明星也紛紛發文哀悼，此外小鬼所主持的外景節目《綜藝玩很大》製作團隊亦隨即暫時停止錄影，全力配合家屬處理後事，臉書粉專頭貼更改成「全黑」致敬小鬼。對此，就有一名粉絲指出，小鬼猝逝的消息一傳出後，身為玩很大的粉絲，他第一個想到的是「一名小孩與小鬼的十年約定」，更翻出當時的片段，瞬間就引來許多網友淚崩直喊「已經沒機會了」。





▲網友翻出小鬼與一群少棒小孩的約定。（圖／翻攝綜藝玩很大YouTube）

▲小鬼與當地一名小孩，約定若未來成為職棒選手，在演藝圈相遇，一定要和小鬼相認。（圖／翻攝綜藝玩很大YouTube）