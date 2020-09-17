16年前初登大銀幕相識　張鈞甯70字悼小鬼：我們都愛你

36歲小鬼（黃鴻升）昨（16日）傳出驟逝噩耗，曾在大銀幕合作的張鈞甯、楊祐寧，曾組團的陳柏霖等友人皆哀痛發聲，張鈞甯今在臉書寫下：「謝謝你的每一個善意，帶給我們的每一個歡笑，因為有你，世界上有很多人得到安慰，歡樂⋯我們都愛你！」





▲張鈞甯放上《夢遊夏威夷》劇照追思小鬼。（圖／張鈞甯臉書）

▲《夢遊夏威夷》劇照，左為小鬼，右為楊祐寧。（圖／劇照）

▲楊祐寧全文。（圖／楊祐寧臉書）

▲陳柏霖悼文。（圖／陳柏霖IG）