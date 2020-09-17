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16年前初登大銀幕相識　張鈞甯70字悼小鬼：我們都愛你

娛樂中心／綜合報導

calendar_today2020-09-17 13:15:42

▲張鈞甯（右圖）發聲悼小鬼。（圖／黃鴻升、張鈞甯臉書）
▲張鈞甯（右圖）發聲悼小鬼。（圖／黃鴻升、張鈞甯臉書）

36歲小鬼（黃鴻升）昨（16日）傳出驟逝噩耗，曾在大銀幕合作的張鈞甯、楊祐寧，曾組團的陳柏霖等友人皆哀痛發聲，張鈞甯今在臉書寫下：「謝謝你的每一個善意，帶給我們的每一個歡笑，因為有你，世界上有很多人得到安慰，歡樂⋯我們都愛你！」



小鬼2004年和剛出道的張鈞甯、楊祐寧演出電影《夢遊夏威夷》，張鈞甯稍早PO文追念小鬼：「不敢相信總是溫暖、貼心的你，就這樣離我們而去，謝謝你的每一個善意，帶給我們的每一個歡笑，因為有你，世界上有很多人得到安慰，歡樂...我們都愛你，那份溫暖，會一直都記在心中...。」

▲張鈞甯放上《夢遊夏威夷》劇照悼念小鬼。（圖／張鈞甯臉書）
▲張鈞甯放上《夢遊夏威夷》劇照悼念小鬼。（圖／張鈞甯臉書）
▲張鈞甯放上《夢遊夏威夷》劇照追思小鬼。（圖／張鈞甯臉書）
▲《夢遊夏威夷》劇照，左為小鬼，右為楊祐寧。（圖／劇照）
▲《夢遊夏威夷》劇照，左為小鬼，右為楊祐寧。（圖／劇照）
楊祐寧昨貼出和小鬼、Junior合照，標記好友帳號，悲慟表示：「我第一通電話打給你ju哥，我們倆都沒講話，聽到對方的聲音就掛了。我想起了《夢遊夏威夷》那年夏天好吵，都是你的大嗓門，好熱，就跟今天一樣熱，但今天的熱卻沒有了聲音也沒有了顏色。鬼，走好。」

陳柏霖18年前透過日本綜藝節目《黃金傳說》，與小鬼、日本諧星遠藤章造組成男團「HC3」出道，發單曲也開演唱會，但成軍不久就解散，陳柏霖聽聞小鬼過世，第一時間在IG發全黑圖，寫下：「黃金傳說的夥伴，願你天堂快樂，R.I.P。」還在限時動態貼出灰圖、哭臉符號，道盡對老友驟然離去的思念和不捨。

除了同輩及後輩哀悼，演藝圈大哥余天也罕見發文說：「小鬼我雖然認識你不深，但經常聽祥銓提起你！正當青春年華你就走了，老鬼我年紀比你大一倍，現在都還...一路好走，來世再加油吧！」。（編輯：楊穎軒）

▲楊祐寧全文。（圖／楊祐寧臉書）
▲楊祐寧全文。（圖／楊祐寧臉書）
▲陳柏霖悼文。（圖／陳柏霖IG）
▲陳柏霖悼文。（圖／陳柏霖IG）
▲余天悼念小鬼。（圖／余天臉書）
▲余天悼念小鬼。（圖／余天臉書）

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