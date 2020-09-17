小鬼因《想見你》走紅南韓　「第一媒體」D社報導悼念

台劇《想見你》不僅在台灣廣受好評，今年於韓國播出後，同樣掀起當地觀眾熱烈討論，讓許光漢、柯佳嬿等人紅到南韓，劇中飾演柯佳嬿前男友「肚臍學長」的小鬼（黃鴻升），也在當地打開知名度。昨（16日）小鬼猝逝消息曝光後，「韓國第一狗仔」媒體《Dispatch》（簡稱D社）更特此報導悼念，死訊嚇壞一票網友。
小鬼曾驚喜客串夯劇《想見你》，劇中飾演柯佳嬿前男友杜齊閔，獲網友稱為「肚臍學長」，戲裡他因忘不了前女友，在柯佳嬿生日當天提分手，行為掀起討論。該劇今年打入日韓市場，成功吸引觀眾追劇，演員群知名度因此大開；昨小鬼猝逝後，韓國觀眾也不敢置信，《Dispatch》特此報導，希望故人一路好走。而劇中與他有對手戲的柯佳嬿，也在IG發文：「給家屬多一點空間，是我們能給的善意。」盼外界不要過多打擾小鬼家人。
《Dispatch》報導內容全為引述台灣新聞內容，先是轉述他在浴室外滑倒、致死原因為撞到頭部，後被父親發現而報警，以及案發現場他的穿著描述；不過小鬼的真正死因，初步判定並非頭部重創致死，真正的死因得等到18日遺體解剖後釐清真相。
《Dispatch》為韓國知名的網路媒體，每年1月1日都會慣例爆出「元旦情侶」，並提出可信的關鍵證據，包含Rain跟金泰希、「少女時代」潤娥跟李昇基、哈妮跟金俊秀等人，因此受到全球媒體關注，是受到許多網友信任的媒體之一；而他們悼念報導小鬼逝世後，網友也留言提到對他在《想見你》中的角色印象深刻，更指出小鬼神情神似GD；也對他發生意外感到不捨。