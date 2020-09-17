小鬼因《想見你》走紅南韓　「第一媒體」D社報導悼念

台劇《想見你》不僅在台灣廣受好評，今年於韓國播出後，同樣掀起當地觀眾熱烈討論，讓許光漢、柯佳嬿等人紅到南韓，劇中飾演柯佳嬿前男友「肚臍學長」的小鬼（黃鴻升），也在當地打開知名度。昨（16日）小鬼猝逝消息曝光後，「韓國第一狗仔」媒體《Dispatch》（簡稱D社）更特此報導悼念，死訊嚇壞一票網友。





▲▼《Dispatch》報導小鬼過世，願故人好走。（圖／翻攝Dispatch、臉書）