唐綺陽哽咽談小鬼逝世！警告「2020不一樣」再曝未來玄機

知名藝人小鬼（黃鴻升）16日驚傳逝世，享年36歲，不少粉絲、藝人好友一聽聞噩耗後，也紛紛發文悼念小鬼，以此表達對小鬼的不捨與思念之情。對此，「國師」唐綺陽4月時就曾預言2020會有3波「木冥合相」的衝擊，最後一波則是在9月至10月，甚至於本週運勢還預言了「演藝圈」將有動盪。昨日小鬼逝世消息曝光後，唐綺陽就於臉書上直播談論小鬼猝逝一事，更再次警告「今年不一樣！」





▲小鬼猝逝消息傳出後，唐綺陽也於臉書上開設直播談論。（圖／翻攝唐綺陽臉書）