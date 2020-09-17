唐綺陽哽咽談小鬼逝世！警告「2020不一樣」再曝未來玄機

知名藝人小鬼（黃鴻升）16日驚傳逝世，享年36歲，不少粉絲、藝人好友一聽聞噩耗後，也紛紛發文悼念小鬼，以此表達對小鬼的不捨與思念之情。對此，「國師」唐綺陽4月時就曾預言2020會有3波「木冥合相」的衝擊，最後一波則是在9月至10月，甚至於本週運勢還預言了「演藝圈」將有動盪。昨日小鬼逝世消息曝光後，唐綺陽就於臉書上直播談論小鬼猝逝一事，更再次警告「今年不一樣！」
唐綺陽昨日於臉書上直播，表示自己得知小鬼猝逝的當下，正在與炎亞綸、Sandy一起錄節目，由於消息太過突然，炎亞綸當下哭個不停，但仍必須完成工作，所以大家只能趕緊把眼淚擦乾，強忍著淚水，專業地先完成節目錄製。
唐綺陽坦言，自己聽聞噩耗後內心十分震驚與哀慟。直播中唐綺陽也回憶起與小鬼的相遇，她表示第一次看到小鬼，是他單飛自己出專輯上節目，當時一看到小鬼，就認為小鬼外型帥氣、挺拔，更大讚「他把自己活得很精彩！」
直播中她也提到，2020年動盪不安，對於許多人來說，是個充滿傷痛、悲傷且不安的一年，唐綺陽再度強調「2020年不一樣，沒有轉圜餘地，我們只能跟著走。」甚至憂心直言「我知道這個星相的厲害在哪裡，內行人都知道我真話都藏在裡面，不要小看意外，我會用到這些字眼代表事情是嚴重的。」
最後，她也希望大家能保持謹慎的心，把這個充滿悲傷的2020年平安過完，也勸誡大家及時向生命中重要的人表達內心的愛，「生命無常到這個境界，我們要改掉慣用的敷衍的生活態度。」（編輯：陳雅雲）