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疑蹭小鬼死訊拉保險　男星被罵爆：能不能尊重人！

娛樂中心／綜合報導

calendar_today2020-09-17 16:16:48

▲港星林作（左圖）被質疑消費小鬼賣保險。（圖／林作臉書）
▲港星林作（左圖）被質疑消費小鬼賣保險。（圖／林作臉書）

30歲港星林作擁有牛津大學文碩士、香港大學法學碩士高學歷，除了藝人身分，亦為補教老師、保險業務，但言行卻頗多爭議。上月《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）因大腸癌病逝，他竟在臉書以查德威克之死公然拉保險，消費亡者行徑被罵翻，昨（16日）小鬼（黃鴻升）猝逝，他又轉發死訊並高談闊論，再度惹惱網友。



▲林作爭議不斷。（圖／林作臉書）
▲林作爭議不斷。（圖／林作臉書）
林作8月29日貼出漫威哀悼查德威克鮑斯曼的照片，寫下：「45歲（應為43歲）就大腸癌去世。疾病無從預測。一定要早點檢查。檢查之前，記得找林作保險。」隨後又分享查德威克和柯比布萊恩的合照，稱柯比41歲就過世，一定要早點買人壽、意外險，發言遭網友撻伐。

雖然輿論砲轟，但林作依舊故我，昨PO出小鬼的照片，開頭就打預防針，「怎麼樣啊？以為我又會佔別人便宜叫人買保險啊？我這麼好被預測，你們就不會這麼喜歡我了！我是不會說『意外隨時發生，洗澡出來都可以摔到跌倒，快買保險吧』這些這麼沒良心的話！」

話鋒一轉，林作感慨地說：「我只是想說，從小看《娛樂百分百》，真心沒想過36歲這麼突然就走了」、「珍惜當下、活在當下，深刻地活一天，比喪屍般活1千天也更有意義。所有東西都會不斷變化，所以接受一切都只是個過程，隨遇而安吧！」

林作此地無銀三百兩、疑似蹭故人的言論引爆網友怒火，「說話前用一下腦」、「真不想說就不會打出來」、「香港有你這種人真的很丟人」、「不說當中已經說了一次」、「能不能尊重人」、「廢話一大堆」、「專踩別人抬高自己」！（編輯：楊穎軒）

▲林作「前科累累」。（圖／林作臉書）
▲林作「前科累累」。（圖／林作臉書）
▲林作「前科累累」。（圖／林作臉書）
▲林作疑似消費小鬼。（圖／林作臉書）
▲林作疑似消費小鬼。（圖／林作臉書）

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