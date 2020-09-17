疑蹭小鬼死訊拉保險　男星被罵爆：能不能尊重人！

30歲港星林作擁有牛津大學文碩士、香港大學法學碩士高學歷，除了藝人身分，亦為補教老師、保險業務，但言行卻頗多爭議。上月《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）因大腸癌病逝，他竟在臉書以查德威克之死公然拉保險，消費亡者行徑被罵翻，昨（16日）小鬼（黃鴻升）猝逝，他又轉發死訊並高談闊論，再度惹惱網友。





▲林作爭議不斷。（圖／林作臉書）

× ▲林作爭議不斷。（圖／林作臉書）

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▲林作「前科累累」。（圖／林作臉書）

× ▲林作「前科累累」。（圖／林作臉書）

▲林作疑似消費小鬼。（圖／林作臉書）