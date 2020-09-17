小鬼猝逝女友峮峮心碎！「唯一同台」畫面曝光　網全淚崩

藝人小鬼（黃鴻升）昨（16）日被發現在家中過世，消息一出震驚各界，而女友峮峮則是昨日深夜心碎發文，字裡行間透露出對小鬼離去的不捨，由於小鬼先前與峮峮愛得低調，同台機會並不多，就有網友發現在2019年4月播出的《綜藝玩很大》曾經同台過，但卻也是這輩子唯一一次。





▲小鬼與峮峮曾在《綜藝玩很大》同台過。（圖／翻攝綜藝玩很大Youtube）

▲峮峮上節目時，玩遊戲認真，懲罰也相當有勇氣執行。（圖／翻攝綜藝玩很大Youtube）

▲峮峮曾在IG分享上節目錄影的合照。（圖／翻攝峮峮IG）

因為鬼哥，所以再回來看一次，峮峮也要加油」、「

兩人唯一同台的一次，可能也是從這裡開始，或者已經剛開始，現在看格外心酸」、「峮峮一定要加油堅強！大家都會在妳身邊喔」。（編輯：張嘉哲）