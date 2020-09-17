小鬼猝逝女友峮峮心碎！「唯一同台」畫面曝光　網全淚崩

藝人小鬼（黃鴻升）昨（16）日被發現在家中過世，消息一出震驚各界，而女友峮峮則是昨日深夜心碎發文，字裡行間透露出對小鬼離去的不捨，由於小鬼先前與峮峮愛得低調，同台機會並不多，就有網友發現在2019年4月播出的《綜藝玩很大》曾經同台過，但卻也是這輩子唯一一次。
而在該集播出的節目中，是峮峮第一次上《玩很大》，就被分派與小鬼同為黑隊，由於該題材為「荒島生存挑戰」單元，隊員必須團結合作獲取生存基金，也讓隊員之間的生活與情感更加緊密，而有看節目的觀眾，也可以發現不管是分組還是坐下來峮峮也都會坐在小鬼隔壁。
而峮峮雖然話不多，但只要一玩遊戲都是全力以赴，其中一關玩心臟病輸掉，被懲罰要吃「柬埔寨風味餐」，分別為青蛙乾、水蟑螂以及蟬蛹她也沒在怕，在當時播出就獲得觀眾一片喝采，而在節目播出之後，峮峮也在IG發上當時錄影的照片，可以看出她非常的開心，並感謝「照顧大家的前輩」。
如今，峮峮與小鬼的同台畫面已成絕響，不少觀眾也湧入該集的影片留言「小鬼RIP，好好守護峮峮」、「真的成絕響，希望峮峮能加油堅強」、「因為鬼哥，所以再回來看一次，峮峮也要加油」、「兩人唯一同台的一次，可能也是從這裡開始，或者已經剛開始，現在看格外心酸」、「峮峮一定要加油堅強！大家都會在妳身邊喔」。（編輯：張嘉哲）