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男星被78歲奶奶暴打頭　驚喊：動作像極了我媽！

記者陳雅蘭/綜合報導

calendar_today2020-09-18 08:00:00

李熙峻（左）片中被羅文姬打，笑說對方很像親生老媽。（圖／CatchPlay）
▲李熙峻（左）片中被羅文姬打，笑說對方很像親生老媽。（圖／CatchPlay）

韓片《名偵探奶奶》找來78歲奶奶羅文姬及李熙峻主演，2人片中飾演一對母子。他們這次首度合作，戲裡戲外感情好到像真的母子，2人才表示，在拍攝前就期待見到彼此，羅文姬則聽說李熙峻的演技很棒，遇到本人後覺得他心思縝密，演出方式很細緻；李熙峻則回：「正式拍攝時，在羅文姬老師的帶領下，一切變得好自然！她連打我頭的動作都像極了我媽！讓我可以一瞬間情緒到位。」



只要有羅文姬的戲，李熙峻一定在拍攝現場守候，他說：「每次看羅文姬老師在戲中狂奔、爬高爬低與吊鋼索都讓我為她捏一把冷汗，每一項對她都是極大的體力付出，但她完全不當一回事，神情興奮得像個孩子似的，敬業態度讓人佩服。」羅文姬則回：「李熙峻真的很細心，總是像兒子一般在旁邊陪著我，與工作人員不斷確認安全後才放手讓我去做各種危險的動作，在他粗獷高大的外表下，有一顆把家人放在第一位的溫柔內心，他真的很棒。」

李熙峻還表示：「《名偵探奶奶》最吸引我的地方在於我飾演的『頭元』心繫自己車禍受重傷的女兒，還要照顧唯一目擊者、記憶力不太可靠的母親，兩人一同抽絲剝繭尋找真兇，這對母子的關係為破案過程增添許多意外插曲，是一部笑中帶淚同時令人深刻體會到家人重要性的作品。」《名偵探奶奶》9月18日在台上映。

▲▼李熙峻（上圖右）敬佩羅文姬的工作態度。（圖／CatchPlay）
▲▼李熙峻（上圖右）敬佩羅文姬的工作態度。（圖／CatchPlay）
▲▼李熙峻（上圖右）敬佩羅文姬的工作態度。（圖／CatchPlay）

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