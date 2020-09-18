男星被78歲奶奶暴打頭　驚喊：動作像極了我媽！

韓片《名偵探奶奶》找來78歲奶奶羅文姬及李熙峻主演，2人片中飾演一對母子。他們這次首度合作，戲裡戲外感情好到像真的母子，2人才表示，在拍攝前就期待見到彼此，羅文姬則聽說李熙峻的演技很棒，遇到本人後覺得他心思縝密，演出方式很細緻；李熙峻則回：「正式拍攝時，在羅文姬老師的帶領下，一切變得好自然！她連打我頭的動作都像極了我媽！讓我可以一瞬間情緒到位。」





▲▼李熙峻（上圖右）敬佩羅文姬的工作態度。（圖／CatchPlay）