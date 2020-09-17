《陣頭》九天民俗技藝團悼小鬼　「難忘你的全力揮灑」

36歲「小鬼」黃鴻升16日猝逝，震驚台灣演藝圈，而他的好人緣更是無遠弗屆，即使是8年前主演電影《陣頭》，合作過的九天民俗技藝團，都發文悼念他，團長和團員們除了不捨和難以接受之外，更大讚他在片中的付出和全力揮灑。





小鬼主演的《陣頭》，2012年在全台大賣3.5億元，改編自台中市九天民俗技藝團，輔導中輟生透過擊鼓揚名國際的真實故事。小鬼飾演的阿賢，精通民俗技藝團的各路陣頭，卻總以自我為中心，後來遇見阿泰後才發現，其實團結更重要。但由於小鬼毫無基礎，必須經過3個月的密集訓練，才能親身上陣不用替身，因此也跟九天民俗技藝團的團員們建立好交情。

▲九天民俗技藝團也發文哀悼小鬼。（圖／九天民俗技藝團臉書）

這些當年的哥兒們一聽到不幸的消息，就透過九天民俗技藝團

對小鬼離開的惋惜，貼文寫下：「小鬼一路好走

實在太突然、太令人無法置信了，這麼年輕，還正當發光發熱的生命，除了震驚，還有好多好多的不捨......，謝謝小鬼曾參與《陣頭》電影，還有其他很多很多精彩的影視作品，我們會永遠記得你的才華洋溢、你的全力揮灑，祝福你在另外一個世界能夠快樂平安」。

▲「九天民俗技藝團團長」許振榮（右）PO出與小鬼的合照。（圖／九天民俗技藝團臉書）

而「九天民俗技藝團團長」許振榮除了非常錯愕之外，也在臉書貼出與小鬼的黑白合照，以及多張痛哭的貼圖，並留言「

小鬼一路好走

」，可以感受到他內心的難過。