不捨小鬼解剖查死因！律師曝「殘酷過程」：根本死無全屍

藝人黃鴻升（小鬼）昨（16）日被家人發現陳屍在北投區三合街的住家內，根據警方初步調查，排除外力造成，也沒有明顯的致命外傷，預定18日解剖以查明死因。對此，律師林智群就在臉書分享「解剖的殘忍過程」。





林智群在臉書表示，家屬想要解剖，絕對尊重，但是那個過程是很殘酷的，律師不會參與解剖程序，不過我當兵時有一個阿兵哥放假騎機車載女生，因為路面凹陷跌倒，女生被後面的汽車碾過，死亡，當時我是他的直屬長官，還因此跑到屏東住一兩天，法醫也知道我是軍方的人，就說可以在旁了解。





「那個過程，不是什麼美好的回應，跟韓劇上看的情形雖相差不多，但韓劇超精緻的設備，在台灣根本看不到，在現場聞得到味道，在身上也會沾上那味道，整個過程要開腸剖肚，甚至是將頭皮剝下。」



▲林智群律師分享自己親眼目睹解剖屍體的過程。（圖／翻攝林智群臉書） 林智群直呼，我覺得那完全不是一個人了，那是一個皮囊，真的只是一個皮囊，我覺得非常不舒服，聽完法醫判斷就出去了，這是20年多年前的一段記憶，後來那個阿兵哥跟女生家屬和解，女生家屬不追究，條件是要娶女生（冥婚）。





貼文一出，網友也紛紛回應「所以這也是為什麼，沒有必要原因家屬不喜歡解剖」、「只要解剖基本上就是死無全屍，但為查明真相還是有必要」、「太突然了，真的盼小鬼能一路好走」、「說實話解剖難看歸難看，但要釐清確切死因也只有如此」。（編輯：張嘉哲）



