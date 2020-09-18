快訊／小鬼親妹心痛發聲！最後合影曝：努力睡著才能見你

藝人小鬼（黃鴻升）16日被父親發現在家中猝逝，消息不但震驚演藝圈，更讓家人一時難以接受，而黃鴻升的妹妹黃婷婷，也在17日深夜在IG表露心聲，表示自己目前的狀況，坦言「我不會說我沒事我很好，我不好，失去我哥我怎麼可能會好？」讓不少粉絲湧入加油打氣。





▲小鬼妹妹深夜吐露思念哥哥黃鴻升的心聲。（圖／翻攝黃婷婷IG）