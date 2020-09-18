快訊／小鬼親妹心痛發聲！最後合影曝：努力睡著才能見你

藝人小鬼（黃鴻升）16日被父親發現在家中猝逝，消息不但震驚演藝圈，更讓家人一時難以接受，而黃鴻升的妹妹黃婷婷，也在17日深夜在IG表露心聲，表示自己目前的狀況，坦言「我不會說我沒事我很好，我不好，失去我哥我怎麼可能會好？」讓不少粉絲湧入加油打氣。
黃婷婷在IG貼出一張黑白照片提到「以前很多人說，好羨慕黃鴻升是你哥，我都沒有太大的感覺，因為在我心裡，兄妹正常不就是應該要這樣嗎？現在我終於明白了！我也好羨慕我自己以前有你這麼棒的哥哥陪著，一直在哥哥的大翅膀保護之下。」
「他很愛講大道理和各種的、比如說或是、就好像，以後都聽不到囉哩吧嗦了該怎麼辦？以後我生日也沒人會再PO我的奇蹟醜照了…原來失去你的痛已經超乎我的想像 。」黃婷婷表示夜晚她睡不好，但是總是會努力睡著「因為我不想錯過你來看我的機會，只要記得來就好，這輩子我們兄妹的緣分不夠長，但是夠幸福就好了，只是我已經開始好想你了！」
貼文一出，吸引上萬網友紛紛到黃婷婷IG加油打氣「絕對要帶著哥哥的理念活下去！加油」、「加油！你哥會替你感到驕傲」、「好好照顧爸爸，哥哥會一直陪著你的，加油喔」、「加油要堅強！哥哥教過你的那些都會成為你成長的動力」。
而黃婷婷也在IG限時動態發上自己與黃鴻升的合照，只見照片，小鬼開心逗弄著小外甥，一起與妹妹替爸爸慶祝父親節，黃婷婷則感傷表示「這是我們最後的合照，我好後悔自己跟你的合照怎麼這麼少？我好想你。」（編輯：張嘉哲）