小鬼逝世後忍痛露面！坤達、KID直播全程安靜　邰哥心疼

藝人小鬼（黃鴻升）16日猝逝，其好兄弟坤達、KID心情遭受嚴重打擊，但17日仍然強忍傷痛上工，兩人依舊按照原工作計畫，出席《木曜4超玩》一日系列的直播。但整場直播，兩人幾乎靜默不說話，讓邰智源也相當心疼說道「兩位辛苦了」，直播聊天室來自網友的打氣更是沒停過。





溫妮、泱泱以及阿部瑪利亞三人撐場，製作人百祥表示「下午有和坤達及KID碰面，雖心情低落且無力，但他們仍舊希望展現專業一面，晚點正片直播時兩人就會到場，但希望觀眾能給他們一點空間，用溫暖守護他們」。

▲坤達、KID強忍喪失摯友之痛，出席《木曜4》直播，主持人邰智源看了相當心疼。（圖／翻攝麥卡貝直播）

而在正片直播開始後，坤達及KID都到達現場，只是神情都顯得相當無神且疲累，坤達戴上墨鏡出場，而KID則是在邰智源說話時，雙眼呆滯，邰智源成為主力，負責帶話；而在聊天室的網友，見狀也馬上開始鼓勵兩人要好好加油！