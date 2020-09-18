NOW早報／峮峮曝小鬼說「不結婚好嗎？」　原因全場心碎

曾盼35歲成家！峮峮曝小鬼說「不結婚好嗎」原因令人心碎
藝人小鬼（黃鴻升）16日被父親發現陳屍北投家中浴室外，享年36歲，緋聞女友峮峮（吳函峮）深夜痛心發文，坦承2人已經交往1年半，還公開戀情向男友道歉，小鬼過去受訪曾說希望35歲結婚，然而她卻透露2周前小鬼說「我們不要結婚好嗎？」背後原因讓外界聽了為之心碎。
小鬼曾表示，自己想在35歲以前成家，不過為了衝事業，婚事就無限期擱置，因為他一次只能做一件事，自我期許言猶在耳，峮峮卻在文中吐露，「兩周前，你突然跟我說，我們不要結婚好嗎？我說，為什麼？你說，這樣如果未來我怎麼了妳就可以不用負責任，妳可以是一張白紙的嫁給別人。」深怕成為另一半的負擔，小鬼的體貼如今讓人痛心又不捨，峮峮也在文末對男友悲喊：「可是，黃鴻升，我只想要你...人生，真的太難太難了...。」
小鬼猝逝女友峮峮心碎！「唯一同台」畫面曝光 網全淚崩
藝人小鬼（黃鴻升）16日被發現在家中過世，消息一出震驚各界，而女友峮峮深夜心碎發文，字裡行間透露出對小鬼離去的不捨，由於小鬼先前與峮峮愛得低調，同台機會並不多，就有網友發現在2019年4月播出的《綜藝玩很大》曾經同台過，但卻也是這輩子唯一一次。
今日天氣／各地多雲時晴 午後鋒面接近天氣不穩
今（18）日上午各地大多為多雲時晴的天氣，僅恆春半島及東南部地區有局部短暫陣雨，隨著鋒面逐漸接近，下午天氣轉趨不穩定，午後雷陣雨範圍擴大，除了各地山區外，近山區的平地也有局部午後雷陣雨，基隆北海岸及大台北地區水氣也略增、轉為有局部短暫陣雨；溫度方面，各地高溫約33至35度，沒降雨時天氣較為悶熱。
美國務次卿克拉奇抵台 一下機拱手、點頭致意展熱情
美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）搭乘軍用「灣流五型」商務包機，於昨（17）日下午5時許抵達台北松山機場，這是1979年以來，訪台層級最高的現任國務院官員，美國在台協會（AIT）處長酈英傑、外交部政務次長曾厚仁及北美司長徐佑典到場接機。
金融業皮繃緊！金管會4年拔4董座 黃天牧坦言內心很沈重
金管會15日重罰新光人壽新台幣2760萬元，董事長吳東進更遭停職2年9個月，金管會主委黃天牧16日受訪表示，吳東進經營事業有成，是令人尊敬的企業家，但新光人壽投資讓人不放心，昨天的決定是必須要做的決定，「但我內心是很沈重的。」而回顧金管會近4年懲處金融業確實不手軟，從2017年至今已有4位董事長遭解職或停職，即每年都有1位董事長職位不保。
藏壽司轉上櫃漲幅驚人 抽中一張現賺6.55萬元
亞洲藏壽司昨（17）日上櫃掛牌交易，每股承銷價55元，開盤以112元開出，漲幅超過103%，而早盤一度來到120.5元，漲幅119%，展現蜜月行情，而先前抽中一張的投資人，等同至少現賺6.55萬元。（編輯：賴詠璿）