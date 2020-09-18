李易半夜去KTV懷念小鬼　淚訴：他是個很拚的男孩

藝人小鬼（黃鴻升）16日在北投住處過世，享年36歲，追思靈堂將於明（19）日開放給親友們悼念，藝人朋友也透過不同方式療傷，曾與小鬼一同在節目《綜藝3國智》闖關的藝人李易，則是與一群朋友去KTV看小鬼的MV懷念他，沉痛寫下：「我很少出門，但大家想你。」





李易日前坦言收工後，在遊覽車上腦袋一片空白的不想接受小鬼已不在的事實，「上個禮拜我們還各自帶隊玩遊戲，拚榮譽，看著你受傷的腳，還一直盯著你要注意安全」，李易透露小鬼以前就是一個很拚的男孩，2人從國中就知道彼此，雖然出道時間不一樣，但他們曾一起經歷過低潮，「我們那時候常常抱著籃球去復興公園打球，一打一聊就是一下午，消磨時間只是為了讓家人知道我們好像有工作」。



