影／《陰屍路》活屍女孩長大「超仙」　變亭亭玉立大學生

恐怖片《捉魂鏡》找來20歲的阿迪米勒主演，表現十分亮眼，但眼尖的觀眾可能也會發現，阿迪米勒十分眼熟，原來，童星出身的她，是10年前在影集《陰屍路》中，那個被男主角安德魯林肯首隻射殺的活屍小女孩。





而且這個射殺場面，還被網友比喻為整個系列影集的「名場面」，因為當時為了生存，男主角不得已射殺雖然年幼卻變成活屍的幼童，也因此成為《陰屍路》中指標性的心境轉折。

▲▼阿迪米勒已經從《陰屍路》的活屍小女孩，變成超仙大學生（上圖左）。（圖／車庫）

如今10年過後，阿迪米勒已成為亭亭玉立的大學生，今年卻因為疫情的關係，拍攝大量減少，雖然多了更多時間陪伴家人，但她也表示隔離在家的日子，讓她相當崩潰！原來阿迪米勒其實非常害怕恐怖片，她說：「我從小就很害怕恐怖片、鬼故事之類的東西，雖然說來好笑，但我的成名作《陰屍路》，就是演出我很害怕的東西，而這次拍攝《捉魂鏡》也是讓我感到毛骨悚然。」

▲阿迪米勒（右）其實超怕恐怖片。（圖／車庫）

她表示在下戲後，有一段時間不敢看鏡子，晚上去上廁所都會害怕，因此在家隔離防疫期間，面對家中的鏡子更讓她深感恐懼。《捉魂鏡》