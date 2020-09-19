不捨小鬼驟逝！正妹醫曝「主動脈剝離症狀」：死亡風險高

藝人「小鬼」黃鴻升16日驚傳在北投住處過世，享年36歲，消息曝光後，讓許多圈內好友與粉絲都相當不捨；昨（18）日遺體解剖結果出爐，初判為「心血管問題」，據小鬼經紀人透露，死因可能為「主動脈剝離造成血管阻塞」。對此，正妹醫師許書華昨（18）日晚間在臉書貼文提到有關主動脈剝離是個很危險也急迫的病，並呼籲民眾平時應量血壓預防。
許書華醫師表示，小鬼的驟然離世令人不捨，初步相驗發現有主動脈剝離狀況，並稱「你還是覺得血壓高沒什麼不舒服就沒關係嗎？門診還是常會遇到病人雖然知道自己血壓高一陣子了，認為沒什麼影響，就不去管」。她常常苦口婆心地和病人說，失控的血壓、血脂、血糖，即便沒有不舒服但就是在默默破壞你的血管，還讓你掉以輕心不處理，等到想認真面對時往往憾事已發生，如中風、心肌梗塞等。
許書華醫師強調，主動脈剝離是個很危險也急迫的病，會突然感受到撕裂性的胸痛及上背痛，像刀在割一般，急性主動脈剝離若不處理，至少50％的病人在發生後48小時內會死亡，死亡風險每1小時約增加百分之一；此外，高血壓、高血脂、抽菸都會增加風險，尤其血壓控制不當是主動脈剝離很重要的危險因子，
文末呼籲大家「還是老話一句，有三高沒關係，需要規律服藥就坦然接受面對，重點是控制好就好，不要苟且或因為需要長時間與之共處就灰心，因為我們要避免的是後面大魔王的出現。好好量血壓吧！」（編輯：賴詠璿）
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