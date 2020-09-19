不捨小鬼驟逝！正妹醫曝「主動脈剝離症狀」：死亡風險高

藝人「小鬼」黃鴻升16日驚傳在北投住處過世，享年36歲，消息曝光後，讓許多圈內好友與粉絲都相當不捨；昨（18）日遺體解剖結果出爐，初判為「心血管問題」，據小鬼經紀人透露，死因可能為「主動脈剝離造成血管阻塞」。對此，正妹醫師許書華昨（18）日晚間在臉書貼文提到有關主動脈剝離是個很危險也急迫的病，並呼籲民眾平時應量血壓預防。





▲小鬼（右圖）16日在北投住處過世，享年36歲。左圖為他與爸爸的合照。（合成圖／翻攝自小鬼臉書、IG）