28歲男星宣布雙喜　「不受限結果不可思議」

有著「地表最強男聲」美譽的28歲英國歌手山姆史密斯（Sam Smith），因今年疫情蔓延，山姆原定的專輯發行計畫也因此延後，甚至改變原先的專輯名稱，利用居家隔離的這段期間重新思考製作方向。終於，山姆在18日推出了全新單曲《Diamonds》，就在單曲發布的同時，他也帶來另外一個好消息，正式宣布個人的第3張專輯《Love Goes》將於今年10月發行。





而山姆今年的專輯《Love Goes》因疫情有了全新的製作方向，同時也是他發掘自我的生活特寫。山姆表示，很感謝所有人接納自己的創意及音樂方向，感謝那些願意讓他們在錄音室恣意做自己的人。