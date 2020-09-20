28歲男星宣布雙喜　「不受限結果不可思議」

有著「地表最強男聲」美譽的28歲英國歌手山姆史密斯（Sam Smith），因今年疫情蔓延，山姆原定的專輯發行計畫也因此延後，甚至改變原先的專輯名稱，利用居家隔離的這段期間重新思考製作方向。終於，山姆在18日推出了全新單曲《Diamonds》，就在單曲發布的同時，他也帶來另外一個好消息，正式宣布個人的第3張專輯《Love Goes》將於今年10月發行。
山姆表示：「我很興奮的想和大家分享即將發行的第3張專輯，這張專輯收錄了我在過去2年所創作的歌曲，每一首都有不同的故事。」他也曾經在社群媒體上提到專輯的創作過程，「過去2年是我一生當中最具實驗性的時刻，不管是在我個人生活或是音樂上都是。每當我走進錄音室的那刻，我一直承諾自己不要受到侷限，而結果也非常的不可思議，不僅很療癒也很有趣。我對音樂的熱愛很廣泛，沒有罪惡感，沒有羞恥感，只是對唱歌、創作和跳舞有純粹的熱愛。」
而山姆今年的專輯《Love Goes》因疫情有了全新的製作方向，同時也是他發掘自我的生活特寫。山姆表示，很感謝所有人接納自己的創意及音樂方向，感謝那些願意讓他們在錄音室恣意做自己的人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。