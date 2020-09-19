王心凌「黑白婚紗照」悼學弟小鬼　海芬公開催淚對話截圖

小鬼（黃鴻升）16日驚傳猝逝，年僅36歲，不少星友透過社群網站追念這位陽光大男孩，身為小鬼華岡藝校學姐的王心凌，近日分享2人當年合拍電影的劇照，感性向學弟喊話，而與小鬼以姊弟互稱的海芬，也曝光一則對話截圖，讓人看完不禁紅了眼眶。





▲王心凌悼念小鬼。（圖／王心凌臉書）

趁熱吃喔！還好我有一直告訴你好愛你，你是我的禮物，你在那邊鐵定是最帥最帥的鬼！」

▲海芬全文。（圖／海芬臉書）

▲海芬和小鬼情同親姊弟。（圖／海芬臉書）

▲海芬與小鬼對話截圖。（圖／海芬臉書）