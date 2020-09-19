王心凌「黑白婚紗照」悼學弟小鬼　海芬公開催淚對話截圖

小鬼（黃鴻升）16日驚傳猝逝，年僅36歲，不少星友透過社群網站追念這位陽光大男孩，身為小鬼華岡藝校學姐的王心凌，近日分享2人當年合拍電影的劇照，感性向學弟喊話，而與小鬼以姊弟互稱的海芬，也曝光一則對話截圖，讓人看完不禁紅了眼眶。
王心凌高中畢業後，因楊丞琳的關係與小鬼結為好友，後來2人同進演藝圈發展，2016年有幸合演電影《風雲高手》，對戲時展現絕佳默契，如今小鬼驟逝，她在臉書放上拍戲時的婚紗照，以片中角色名說：「任來風，廖小雲會永遠記得你的善解人意，你的溫暖，R.I.P.」。
主持人、演員海裕芬（海芬）曾與小鬼主持《趣你的娛樂》1年多，去年底海芬卸下主持棒，小鬼還在節目上哽咽、擁抱對方，於公於私，2人相處就像親姊弟，海芬發文悲問：「我的寶貝鬼弟啊！你讓姊哭死了，不是才叮嚀我們都要好好照顧自己嗎？」
海芬表示，還在等小鬼找她當MV女主角、一起演戲、主持節目，也要準備小鬼最愛的滷雞腳，誰料，前陣子才收到對方的關心，如今卻天人永隔，「我的鬼弟，姊好謝謝你的溫暖貼心與真誠！但姊現在好生氣！氣你以後都不能回我訊息了！再見！我的寶貝鬼弟！」
而海芬稍早也帶著親手滷的雞腳到靈堂弔唁弟弟，她用現場提供的紙條，親筆寫下：「姊帶雞腳來了，趁熱吃喔！還好我有一直告訴你好愛你，你是我的禮物，你在那邊鐵定是最帥最帥的鬼！」（編輯：楊穎軒）