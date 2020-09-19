22年前奪「她」初吻！任賢齊遇本尊好緊張

任賢齊於今（19）日晚在TICC舉辦「齊跡2020任賢齊演唱會」台北站，對於這次回到TICC開唱，任賢齊非常感激。而在演唱會上，一名女生突然現身，沒想到她竟然在22年前被任賢齊奪走了初吻。
任賢齊以歌曲《兄弟》、《任性》為演唱會揭開序幕，唱完《任性》後，他向歌迷打招呼，「很高興、很榮幸能回到這個舞台，我對這個舞台有特別的感情，台上每個角落都有著美好的回憶。」接著感性的說，對於歌曲能夠陪著許多人成長，他非常的感謝，「有人說呢，歌能夠經得起時間的洗禮，對歌手來說是最大的幸福，我的經典歌滿多的吼？這樣說會不會太驕傲？」
唱完《想你啦》，擔任「點歌小天使」的藝人九孔現身，與任賢齊閒話家常，九孔開玩笑表示：「你們（觀眾）如果抱不到他，可以抱我！」讓任賢齊哭笑不得，但隨即反擊：「我去運動，遇到路人也都一直問我『九孔呢？』」九孔反應極快的回答：「我是你的心肝寶貝。」讓全場笑翻。
而後，九孔突然提起1998年在TICC開演唱時，當年有一個4歲小女孩登台獻花，還把初吻給了任賢齊，「她今天也來到現場了，她有些話跟你說。」任賢齊一聽愣住，略顯慌張地回問「真的嗎！」如今女孩已經亭亭玉立，她現身時，開心告訴任賢齊「你的每一首歌我都會唱」，也再度獻花給任賢齊，讓他感動不已。