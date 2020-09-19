22年前奪「她」初吻！任賢齊遇本尊好緊張

任賢齊於今（19）日晚在TICC舉辦「齊跡2020任賢齊演唱會」台北站，對於這次回到TICC開唱，任賢齊非常感激。而在演唱會上，一名女生突然現身，沒想到她竟然在22年前被任賢齊奪走了初吻。





▲任賢齊感謝歌迷一直以來的支持。（圖／就是現場提供）