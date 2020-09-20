廣播金鐘55／林書煒攜八仙塵爆傷者頒獎　為身障者喊話

第55屆廣播金鐘獎於昨（19）日晚間在國父紀念館登場，由瑪麗、視網膜攜手主持，其中資深廣播人林書煒以一身亮麗的禮服亮相，與八仙塵爆傷者黃博偉一起頒發「社會關懷節目獎」，以及她自己也入圍的「社會關懷節目主持人獎」，林書煒在台上勵志喊話，讓現場的嘉賓們都覺得相當暖心。





林書煒透露黃博偉曾穿上義肢，成功登上合歡山，意志力令人佩服，「我們連腳好好的也不一定能走5公里，就可以知道他有非凡的毅力」，坦言身障朋友需要的不是同情，而是同理，黃博偉聽到後十分贊同，表示若大家願意給身障朋友們協助和機會，他相信大家都能發揮出自己的價值。





此外，林書煒也在台上介紹她的搭檔朱芯儀，透露她雖然是一名視障者，但是她仍靠著非凡的意志力，成功成為一名諮商心理師，在人生的道路上找出自己的價值。林書煒最後鼓勵所有的身障朋友，正面力量就在前面，要一直往前走，「如果你覺得2020年是很難熬的一年，看著博煒，你會知道他承受了多少的痛苦，穿著義肢走出來有多不容易。」（編輯：侯家瑜）



▲林書煒鼓勵所有的身障朋友要一直往前走。（圖／三立提供） ▲黃博偉希望大家都能發揮出自己的價值。（圖／三立提供） 109年度廣播金鐘獎得獎名單



一、節目獎



（一）流行音樂節目獎





Street Voice未來進行式（參賽單位：飛碟廣播股份有限公司）









（二）類型音樂節目獎





Jazz Supreme 爵士‧無所不在（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）









（三）教育文化節目獎





雁子飛過台三線（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）









（四）兒童節目獎





地球探險號（參賽單位：國立教育廣播電臺）









（五）少年節目獎





發現新鮮“市”（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）



（六）社會關懷節目獎





礙運動（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）









（七）藝術文化節目獎





生活AGOGO-說在地的故事（參賽單位：全國廣播股份有限公司）









（八）生活風格節目獎





食隨滋味（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）









（九）社區節目獎





諸羅采風（參賽單位：正聲廣播股份有限公司嘉義廣播電臺）









（十）廣播劇獎





人生想想劇場（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）









（十一）單元節目獎





台灣幸福進行曲（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）



二、個人獎



（一）流行音樂節目主持人獎





小樹／Street Voice未來進行式（報名單位：飛碟廣播股份有限公司）









（二）類型音樂節目主持人獎





徐崇育／Jazz Supreme 爵士‧無所不在（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）









（三）教育文化節目主持人獎





范欽慧／自然筆記（報名單位：國立教育廣播電臺）









（四）兒童節目主持人獎





依娜【黃怡馨】、Deborah【李諾亞】／大腳逛世界（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）









（五）少年節目主持人獎





端端【陳端慧】／青春創學院（報名單位：國立教育廣播電臺）









（六）社會關懷節目主持人獎





尚恩【黃彥翔】、倚樂【陳怡蓓】、旁白哥【孫銘宏】、Manga【吳曼嘉】／礙運動（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）









（七）藝術文化節目主持人獎





端端【陳端慧】／世界夢想表演廳（報名單位：國立教育廣播電臺）









（八）生活風格節目主持人獎





流氓阿德【黃永德】／全世界最亮的光（報名單位：財團法人中央廣播電臺）









（九）社區節目主持人獎





楊長順／日出的所在（報名單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）









（十）企劃編撰獎





奇林Michael【林祺宏】、徐凡【徐豫梅】、董娘【董麗琴】、林彥伯、黃裕元、林佩蓉、Joey【劉怡彣】、咪可Miko【李虹靚】／寶島記事簿（報名單位：國立教育廣播電臺）



（十一）音效獎





吳坤龍、蔡怡雯、林憲鋐／假日聽電影（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）



三、廣告獎



（一）商品類廣告獎





昇達輪胎無所不在 一路向前守護全台（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺北廣播 電臺）









（二）非商品類廣告獎





防疫宣導（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）



四、電臺品牌行銷創新獎





【疫情平安 一起平安】廣播與數位專題影音展（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）









五、創新研發應用獎





國立教育廣播電臺／數位化廣播體驗-麥寶電波行動錄音室（報名單位：國立教育廣 播電臺）



六、特別獎項(得主)



從缺



