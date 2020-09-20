福氣滿堂彩！9月下旬「4生肖」財富堆成山　事業得心應手

時間飛快，一轉眼9月已經過去一半多一些，9月上半段過得不順遂的人也別太氣餒，根據搜狐《星座小桔子》專欄分析，9月中旬，「4生肖」將迎來滿堂彩的好運氣！不僅財富堆成山，事業也將得心應手，快來看看自己能否擺脫霉運吧！
1.生肖蛇
屬蛇的人對待生活積極且樂觀，給人很溫和親切的感覺。進入9月後，命宮有「天德」、「文曲」吉星相照，等機緣一到，好運接二連三入宅，若能接住此次好運，財庫將大開，徹底邁向幸福。另一方面，屬蛇的人，未來3個月能出色地完成領導賦予的任務，進而得到信任，不過要特別留意，多想想自己哪些地方不足並加以改正，相信水滴石穿，透過不斷奮鬥，過不了多久，即能功成名就。
2.生肖虎
屬虎的人熬到9月，喜鵲門前連連叫，生意火、橫財多，擺脫長時間貴人運欠佳，即使很努力也只能賺辛苦錢的現狀，等機緣一到，存款將倍增，會有很多好機遇出現。此外，對於部分屬虎的朋友來說，可能是大運引領姻緣，少數朋友「桃花」好運喜從天降，對急著脫單的人而言，假如想尋得另一半，那麼應當多保持大方的姿態，切勿扭扭捏捏。
3.生肖牛
屬牛的人屬相五行屬土，他們常常念舊，涉及利益問題城府極深，到了9月，屬牛人陽氣上行，日支五行火相助形成火生土生財局，到了那時候，有福有祿，將會活成大家都羨慕的樣子。不過，生肖牛的人，接下來5天，命宮不巧將遇「火星」與「飛廉」煞星作祟，導致健康運勢欠佳，應多留意頸椎酸痛的問題。另外，對於部分牛兒來說，晚上容易做夢，早上睡不醒，建議多喝水潤腸，對身體有好處。
4.生肖羊
屬羊的人前陣子有「沉浮」、「盤根」凶星作祟，因此很多人都霉運不斷，導致心很累的情況，所幸到了9月，運勢穩步提升，保壽官得到「地解」吉星進門，倘若接住此機遇，不僅能大吉大利發大財，同時還能青雲直上。不僅如此，屬羊之人，往後3個月將有大波桃花湧入，不再孤單寂寞覺得冷。不過，需特別注意，少和見利忘義的人打交道，相信寶劍鋒從磨礪出，透過自身努力，過不了多久，必能告別灰頭土臉。（編輯：許苡晴）