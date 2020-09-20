小鬼3秒就走了！吳宗憲哽咽唱「這裡到天堂的路有多遠」

藝人黃鴻升（小鬼）16日在北投家中猝逝，震驚演藝圈，他的靈堂昨（19）日對外開放後，親友和粉絲都紛紛前往悼念，與他相處猶如家人的吳宗憲，也在今（20）日中午現身，在靈堂待了2個多小時才出來跟媒體見面，他語帶哽咽談起與小鬼的點點滴滴，還透露自己已經寫了一首歌給小鬼。





▲▼吳宗憲（中）寫歌給小鬼。（圖／特約記者林敬原攝）