小鬼3秒就走了！吳宗憲哽咽唱「這裡到天堂的路有多遠」

藝人黃鴻升（小鬼）16日在北投家中猝逝，震驚演藝圈，他的靈堂昨（19）日對外開放後，親友和粉絲都紛紛前往悼念，與他相處猶如家人的吳宗憲，也在今（20）日中午現身，在靈堂待了2個多小時才出來跟媒體見面，他語帶哽咽談起與小鬼的點點滴滴，還透露自己已經寫了一首歌給小鬼。
憲哥說：「這是我們最難過的2020年，剛剛聽鴻升爸爸講了，他沒有太多痛苦就離開了，大概只有3秒的時間，就跟電腦關機一樣快，這是唯一還可以安慰我們的，因為大家都難過到不行。出了這個事以後，我們直到隔天才真正感覺到小鬼真的走了，我們幾個人就互相打電話不停地哭，我剛剛也跟小鬼的爸爸講，他教育的非常好，小鬼是演藝圈裡面非常難得一個零負評的藝人，所有人都喜歡他，女生喜歡他，男生也喜歡他，真的是非常非常不容易，我們祝福他一路好走。」
他也強調小鬼的身體非常健康，也沒有三高，小鬼的爸爸告訴憲哥，醫師請家屬不要太過在意，因為跟接不接得到電話，或者遺傳之類的，都沒關係，醫師說縱使小鬼人躺在醫院病床上，他們也救不了。
憲哥透露在事發的隔天，便以最快的速度，幫小鬼寫了一首歌，那首歌的名字是一個「？」，「因為我完全不能接受，他怎麼可以那麼年輕就離開我們，也很遺憾他這麼快就離開，那首歌的前面2行是，『這裡到天堂的路有多遠？你的行李帶得動嗎？』希望給大家做最後的懷念。」
吳宗憲最後難過表示：「我是小鬼這一輩子，一起吃飯第二多的人，第一多是爸爸，所以我們談了很多很多事情，也是可以坐在一起不說話的朋友，我們內心溝通無礙，甚至聊到連未來要怎麼處理都聊過了，可以講很多，萬一將來我怎麼的時候，我要留著一個東西放在客廳，我的歌要用什麼，我們還要用《快樂鳥日子》等等，小鬼這輩子最好的成績，是跟我們一起度過，我們會永遠懷念他！」